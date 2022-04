Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Casio hat ein neues Modell der G-Shock 2100 Serie angekündigt, das die gleiche achteckige Form hat, aber Bluetooth-Konnektivität mitbringt.

Die GA-B2100 ist außerdem solarbetrieben, gehört zur Carbon Core-Kollektion der Marke und ist in retro-inspirierten Farben erhältlich.

Das Design der ursprünglichen GA-2100 wurde von der ersten G-Shock Uhr inspiriert, die auf den Markt kam - der DW-5000C von Casio -, so dass diese Aktualisierung an die 90er Jahre erinnert. Das spiegelt sich auch in drei der fünf angebotenen Farben wider - Blau, Gelb und Grün -, die ebenso auffallen wie die klobige Lünette selbst.

Was die Technik betrifft, so kann die G-Shock GA-B2100 über Bluetooth und das Smartphone Link-System von Casio mit einem Telefon verbunden werden. Damit kann die Uhr die genaue Zeit anzeigen, die Zeitzone auf der Basis von 300 Städten umstellen, Erinnerungen einstellen und sogar das Telefon oder die Uhr mit dem anderen Gerät finden.

Die Tough Solar-Funktion ermöglicht es der Uhr, bei angemessener Lichteinstrahlung dauerhaft zu funktionieren. Bei normalem Gebrauch hält der Akku der Uhr auch ohne Lichteinfall etwa sieben Monate lang.

Die G-Shock GA-B2100 wird in Kürze unter g-shock.de erhältlich sein. Die Preise beginnen bei £130.

Schreiben von Rik Henderson.