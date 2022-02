Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Casio hat sich mit dem Museum of Youth Culture in Großbritannien zusammengetan, um eine neue kollaborative Uhr im Retro-Stil zu entwickeln, die auf britischen Uhrwerken der letzten Jahrzehnte basiert.

Die Casio G-Shock GW-M5610MOYC-1ER wird mit einem bedruckten Armband mit Fotografien von Gavin Watson aus dem Archiv des Museums geliefert.

Es dokumentiert den Aufstieg der Punk-, Skinhead- und Rave-Szene sowie die Designsprache früher Punk-Fanzines.

Die Uhr selbst basiert auf der legendären GW-M5610U-1ER und verfügt über funkgesteuerte Multi-Band 6-Technologie, um unabhängig von Ihrem Standort die genaueste Zeit anzuzeigen. Es gibt auch Solarenergie an Bord, um die Batterie aufzuladen.

Stoppuhr-, Timer- und Weltzeitmodi sind verfügbar, während das Harzgehäuse mit dem Markenzeichen G-Shock stoßfest ist. Es ist auch bis zu 200 Meter wasserdicht und das Gesicht ist durch Mineralglas geschützt.

Zusätzlich zu der Uhr, die am 18. Februar 2022 für 149 £ auf g-shock.co.uk und im Geschäft der Marke in der Carnaby Street erhältlich ist, erhalten Sie ein speziell gestaltetes Gehäuse und eine limitierte Edition „Grown up in G-Shock“. zine.

Es wird auch eine spezielle Ausstellung mit Archivfotos der britischen Jugendkultur der letzten 40 Jahre in der Shaftesbury Avenue 154 in London geben. Der Eintritt ist frei und Sie können vom 18. Februar bis 4. März 2022 besuchen.

Schreiben von Rik Henderson.