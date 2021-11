G-Shock Black Friday Sale reduziert 50 % auf viele Modelle

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Casio führt Black Friday- Verkäufe an seinen Standorten durch, einschließlich des G-Shock-Stores in Großbritannien.

Vom 23. bis 29. November 2021 bietet sie verschiedene Modelle mit bis zu 50 Prozent Rabatt an.

Dazu gehört auch der atemberaubende schwarz-goldene GD-100GB. Es verfügt über ein geteiltes LCD-Display, eine automatische LED-Beleuchtung und eine Weltzeitfunktion.

Sehen Sie sich die besten Casio G-Shock Black Friday-Angebote unten an...

These watches have excellent deals on the G-Shock online store.

Sparen Sie fast £250 bei diesem roségoldenen G-Shock GMW-B5000GD Basierend auf der DW-5000C-Serie ist diese Roségold-Ausgabe ein Retro-Klassiker mit einem modernen Touch. Es ist die erste Uhr von G-Shock mit dieser Tönung in einem Ionenplatten-Finish. Jetzt zum Preis von £ 499 £ 249,50. zum angebot

G-Shock DW-5610SUS mit 50 % Rabatt Dieses robuste zweifarbige Modell ist bis 200 Meter wasserdicht und wird sowohl mit einem Stoffband als auch einem aus Urethan geliefert. Sie finden es hier für £ 129 £ 64,50. zum angebot

Baby-G BA-110 für nur £55 Dieses Baby-G-Modell basiert auf dem klassischen G-Shock GA-110, jedoch mit einem kleineren, schlankeren Profil. Es ist jetzt für £ 110 £ 55 erhältlich. zum angebot

You can find other Casio G-Shock Black Friday deals on its dedicated store pages right here.

Some additional models are now out of stock, but it might still be worth checking to see if more stock is inbound.