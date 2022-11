Googles brandneue Pixel Watch wird am Black Friday vergünstigt angeboten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Google Pixel Watch ist erst seit ein paar Monaten auf dem Markt, aber schon jetzt gibt es im Rahmen der Black-Friday-Woche in den USA und Großbritannien die ersten Rabatte.

Bei Amazons Shopping-Event kann man die Pixel Watch in der Wi-Fi-Version in jeder Farbe für knapp unter dem magischen Preis von 300 US-Dollar ergattern, während in Großbritannien der Preis für die LTE-Version auf etwa 335 Pfund gesunken ist, wenn man mit der Kombination aus Silber und Kreide zufrieden ist.

Google Pixel Watch - $50 sparen Obwohl die Pixel Watch erst kürzlich auf den Markt kam, ist sie in den USA bereits mit einem Rabatt erhältlich. Jetzt runter auf 299 $. zum angebot

Die Pixel Watch stieß auf großes Interesse, als sie Anfang des Jahres von Google angekündigt wurde, und als sie schließlich pünktlich zum Start der Pixel 7-Serie in die Regale der Geschäfte kam. Und warum? Weil es das erste Telefon war, das von Google selbst entwickelt wurde.

Es ist schlank und - offen gesagt - atemberaubend in Person. Das abgerundete, gewölbte Glas und das abgerundete Metallgehäuse erzeugen einen prächtigen, nahtlosen Effekt, während die Software und die Benutzeroberfläche flüssig und mühelos sind.

In vielerlei Hinsicht ist es die "Apple Watch von Android". Sie verfügt über alle Funktionen, die man sich von einer richtigen Smartwatch wünscht, darunter kontaktloses Bezahlen, Musikwiedergabe, interaktive Uhren-Apps und Messaging. Und mit Fitbit an Bord gibt es auch tolle Fitness-Tracking-Funktionen.

Die Akkulaufzeit ist nicht so gut wie bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro, aber es ist eine fantastische Uhr und eine Überlegung wert, wenn Sie auf eine richtige Google-Uhr gewartet haben.

Schreiben von Cam Bunton.