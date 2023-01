Flaue Updates für Apple Watch, iPad und AirPods in diesem Jahr erwartet

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem neuen Bericht über Apples Pläne zufolge sollten die Erwartungen an Apples Updates für die Apple Watch, das iPad und die AirPods im Jahr 2023 gedämpft werden.

Während Apple dazu neigt, die meisten seiner Produkte einmal pro Jahr zu aktualisieren, wird berichtet, dass die Arbeit an dem kommenden AR/VR-Headset des Unternehmens die Pläne für alles andere beeinträchtigt hat. Dieses Headset wird nun in den nächsten Monaten erwartet, aber Mark Gurman von Bloomberg sagt, dass wir nicht erwarten sollten, dass der Rest von Apples Produkt-Updates so aufregend sein wird.

Laut Gurman, der über den wöchentlichen Power On-Newsletter schreibt, könnte Apple dank der Konzentration auf das Headset in diesem Jahr "weniger große Durchbrüche vorweisen können". "Apple hat Ressourcen aus verschiedenen Hardware- und Softwareentwicklungsabteilungen abgezogen", sagt er und fügt hinzu, dass dieser Schritt andere Projekte behindert hat, von denen einige bereits unter ihren eigenen Verzögerungen und Budgetkürzungen aufgrund der wirtschaftlichen Abschwächung litten".

Infolgedessen glaubt Gurman, dass die iPad-Produktreihe in diesem Jahr, wenn überhaupt, keine großen Auffrischungen erfahren wird, während die Apple Watch nur geringfügige Leistungssteigerungen erhalten wird und kein neues Design in Sicht ist. Ähnlich verhält es sich mit den AirPods, die laut Gurman "wahrscheinlich 2023 keine nennenswerten Updates erhalten werden". Die AirPods sind eine der wenigen Produktlinien, die Apple nicht jährlich aktualisiert, daher ist das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Das Unternehmen hat die aktualisierten AirPods Pro auch erst Ende letzten Jahres veröffentlicht. Die dritte Generation der AirPods kam ein Jahr früher auf den Markt.

Was das Apple TV angeht, sagt Gurman, dass es in diesem Jahr überhaupt kein Update erhalten wird.

Schreiben von Oliver Haslam.