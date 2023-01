Die Apple Watch Ultra könnte im nächsten Jahr auf ein Micro-LED-Display umsteigen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Apple Watch Ultra könnte ihr großes Display-Upgrade im Jahr 2024 erhalten. Einem neuen Bericht zufolge wird Apple auf eine Micro-LED-Technologie umsteigen.

Die neuesten Apple-Nachrichten stammen von dem Analysten Jeff Pu, der in einer Forschungsnotiz für Haitong International Securities schreibt. Pu zufolge wird die Apple Watch Ultra im Jahr 2024 nicht nur eine neue Display-Technologie erhalten, sondern auch ein größeres Display als das des aktuellen Modells haben.

Diejenigen, die die Apple Watch Ultra heute besitzen, haben ein 1,92-Zoll-Display in dem 49 mm großen Gehäuse. Es handelt sich dabei um ein OLED-Teil, das ein Always-on-Display und eine variable Bildwiederholfrequenz unterstützt. Pu glaubt jedoch, dass die Apple Watch Ultra im Jahr 2024 eine Bildschirmgröße von 2,1 Zoll haben wird, während die Technologie gleichzeitig auf Micro-LED umgestellt wird.

Der Wechsel zur Micro-LED-Technologie für das Display der Apple Watch Ultra würde wahrscheinlich eine höhere Helligkeit im Vergleich zu den aktuellen Apple Watch-Modellen ermöglichen, was bei einem Wearable-Gerät, das für den Einsatz im Freien konzipiert ist, immer von Vorteil ist.

Da all dies Gerüchten zufolge im Jahr 2024 geschehen soll, ist es nicht klar, was Apple für die Apple Watch 2023 auf Lager hat. Es ist sogar unklar, ob Apple beabsichtigt, die Apple Watch Ultra jährlich zu erneuern, wie es bei anderen Apple Watch-Modellen der Fall ist. Die erste Apple Watch Ultra wurde erst im September 2022 angekündigt, so dass wir keine Vorgeschichte haben, mit der wir arbeiten können.

Schreiben von Oliver Haslam.