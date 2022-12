Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Apple Watch Series 8 und Watch Ultra wurden im September 2022 vorgestellt. Beide Geräte sind mit einem Körpertemperatursensor ausgestattet, zusammen mit einer Reihe anderer wichtiger Sensoren, wie einem Herzfrequenzmesser und einem Blutsauerstoffsensor.

Die Apple Watch Series 8 und Watch Ultra haben zwei Körpertemperatursensoren an Bord - einen auf dem hinteren Kristall in der Nähe der Haut und einen weiteren direkt unter dem Display - und beide dienen dazu, dass die Smartwatches Temperaturdaten am Handgelenk sammeln können, während Sie schlafen, um Ihnen einen Einblick in Ihr allgemeines Wohlbefinden zu geben.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um die Temperaturdaten Ihres Handgelenks von Ihrer Apple Watch zu erhalten und wo Sie die Daten finden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wie funktioniert die Erfassung der Temperatur am Handgelenk auf der Apple Watch?

Die Apple Watch Series 8 und Watch Ultra messen die Temperatur am Handgelenk, um einen Hinweis auf Ihre Körpertemperatur zu geben. Die Körpertemperatur wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, von der Ernährung über Sport und Alkoholkonsum bis hin zu Menstruationszyklen, Krankheiten und Schlafumgebung.

Um mit der Erfassung der Handgelenkstemperatur zu beginnen, benötigen die Apple Watch Series 8 oder Watch Ultra etwa fünf Nächte, um Messungen vorzunehmen und Ihre Basistemperatur am Handgelenk zu ermitteln. Die Smartwatches werden dann in der Lage sein, nächtliche Änderungen dieser Basistemperatur zu ermitteln.

Apple sagt: "Während Sie schlafen, misst die Apple Watch Ihre Temperatur alle 5 Sekunden. Hochentwickelte Algorithmen verwenden diese Daten, um ein Aggregat für jede Nacht zu erstellen, das Sie in der Health App als relative Veränderung gegenüber Ihrer Basistemperatur sehen können."

Für diejenigen, die Cycle Tracking verwenden, sollten die Apple Watch Series 8 und Watch Ultra in der Lage sein, Ovulationsschätzungen zu erkennen und die Zyklusverfolgungsdaten zu verbessern.

Wie man Daten zur Handgelenkstemperatur mit der Apple Watch sammelt

Um die Temperatur am Handgelenk mit der Apple Watch zu messen, müssen Sie entweder die Apple Watch Series 8 oder die Apple Watch Ultra besitzen.

Wenn Sie eine dieser beiden besitzen, müssen Sie Ihre Apple Watch mindestens vier Nächte lang im Bett tragen und sicherstellen, dass Sleep Focus mit aktiviertem Sleep Track aktiviert ist.

Öffnen Sie die Apple Watch App für das iPhone > Tippen Sie unten links auf "Meine Uhr" > Scrollen Sie nach unten zu "Schlaf" > Aktivieren Sie "Schlaf verfolgen mit Apple Watch".

So zeigen Sie die Temperaturdaten am Handgelenk von der Apple Watch Series 8 oder Watch Ultra an

Sobald Sie Ihre Apple Watch im Bett tragen und Ihren Schlaf mindestens vier Nächte lang aufgezeichnet haben, beginnt Ihre Apple Watch Series 8 oder Watch Ultra, Ihre Handgelenkstemperatur zu erfassen und nächtliche Veränderungen zu überwachen. Diese werden in einem Diagramm in der Health App auf Ihrem iPhone angezeigt.

Um auf die Temperaturdaten Ihres Handgelenks zuzugreifen und Änderungen zu sehen, folgen Sie den nachstehenden Schritten. Es ist erwähnenswert, dass Sie, wenn Sie die Zyklusüberwachung nutzen, eine Benachrichtigung erhalten sollten, wenn der Eisprung aufgrund eines Anstiegs der Temperatur am Handgelenk geschätzt wird.

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die App "Gesundheit".

Tippen Sie auf Durchsuchen und dann auf Körpermessungen.

Tippen Sie auf Handgelenktemperatur.

Deaktivieren der Handgelenktemperatur auf der Apple Watch

Wenn Sie die Überwachung der Temperatur am Handgelenk nicht mehr wünschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

EE Pocket-lint Awards 2022 Gewinner Spezial - Pocket-lint Podcast ep. 176 von Rik Henderson · 1 December 2022 Diese Woche konzentrieren wir uns auf die Gewinner der EE Pocket-lint Awards 2022, mit einem Blick auf die besten Gadgets, Technologien und Spiele in

Öffnen Sie auf Ihrem iPhone die Watch-App.

Tippen Sie auf Datenschutz.

Deaktivieren Sie Handgelenktemperatur.

Schreiben von Britta O'Boyle.