Wie man die Schlafdaten der Apple Watch liest und auf dem iPhone anzeigt

(Pocket-lint) - Als Apple die Apple Watch im Jahr 2015 auf den Markt brachte, wurde die Schlaferfassung noch nicht angeboten. Erst im Jahr 2020, mit der Einführung von watchOS 7, wurde die Funktion eingeführt, allerdings in einer einfacheren Form als bei Konkurrenten wie Fitbit und Garmin.

Mit dem Erscheinen von watchOS 9 bietet die Apple Watch nun endlich eine etwas umfangreichere Schlafüberwachung. Es gibt jetzt Schlafphasen mit einer Aufschlüsselung der Zeit im Wachzustand, der Zeit im REM-Schlaf, der Zeit im Kernschlaf und der Zeit im Tiefschlaf.

Um Ihren Schlaf mit der Apple Watch zu verfolgen, müssen Sie Ihr Gerät in den Schlaf-Fokus versetzen. Es ist dann etwas schwierig, die Daten zu finden, wenn sie einmal erfasst sind, aber keine Sorge, wir haben alles für Sie vorbereitet.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Schlafdaten Ihrer Apple Watch lesen und finden können.

Anzeigen von Apple Watch-Schlafdaten auf dem iPhone

Sie können die Schlafdaten Ihrer Apple Watch entweder auf der Uhr selbst oder auf Ihrem iPhone abrufen und anzeigen. Für Letzteres befolgen Sie die folgenden Schritte:

Öffnen Sie die Health-App auf Ihrem iPhone Tippen Sie auf die Registerkarte "Durchsuchen" unten rechts Scrollen Sie nach unten zu Schlaf Tippen Sie auf D, W, M oder 6M, um Ihre Schlafdaten für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder 6 Monate anzuzeigen. Tippen Sie auf "Weitere Schlafdaten anzeigen" unter dem Schlafdiagramm, um die Zeit in jeder Phase anzuzeigen.

Wie Sie die Schlafdaten auf Ihrer Apple Watch überprüfen

Es ist möglich, Ihre Schlafdaten auf Ihrer Apple Watch anzuzeigen, aber Sie können nicht so viele Details sehen wie mit Ihrem iPhone. Sie können nur die Daten der letzten Nacht anzeigen und nicht die Daten einer ganzen Woche oder eines ganzen Monats, zum Beispiel.

Um Ihre Schlafdaten auf der Apple Watch abzulesen, folgen Sie diesen Anweisungen:

Öffnen Sie die Schlaf-App auf Ihrer Apple Watch Scrollen Sie nach unten zu Analyse Sie sehen ein Diagramm sowie die Schlafdauer und die Zeit in den Schlafphasen. Scrollen Sie nach unten, um ein Balkendiagramm der letzten 14 Tage mit einer Linie zu sehen, die die durchschnittliche Schlafdauer anzeigt.

Wie genau sind die Schlafdaten der Apple Watch?

In unseren Tests haben wir festgestellt, dass die Schlafdaten der Apple Watch Series 8 in Bezug auf die Einschlaf- und Aufwachzeiten so ziemlich genau das sind, was wir erwarten würden.

Natürlich ist es schwierig, die Genauigkeit der Schlafphasen zu bestimmen, aber der REM-Schlaf ist bekannt dafür, dass man träumt, und wir fanden, dass die Daten mit dem übereinstimmen, was wir erlebt haben, wenn wir nach einem Traum aufgewacht sind.

Wir haben einen ganzen Artikel über die Schlafüberwachung und die Bedeutung der Daten. Kurz gesagt, der Körper durchläuft während einer Nacht vier Phasen: Wachzustand, leichter Schlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf.

Ihr Körper braucht eine Kombination aus all diesen Phasen, um sich zu erholen, neu aufzubauen und sich beim Aufwachen ausgeruht zu fühlen. Die leichte Schlafphase soll das Gedächtnis und die Lernfähigkeit stärken, während die tiefe Schlafphase zur körperlichen Erholung beiträgt und die REM-Phase das strategische Denken und die Kreativität fördert.

Wenn Sie mehr über die Schlaferfassung und ihre Bedeutung erfahren möchten, lesen Sie bitte unseren separaten Beitrag.

Welche Apple Watch-Modelle bieten Schlafüberwachung?

Alle Apple Watch-Modelle ab der Series 3 bieten eine grundlegende Schlaferfassung, aber Sie benötigen eine Apple Watch Series 4 oder höher, um die Vorteile der erweiterten Schlaferfassung auf der Apple Watch zu nutzen, da Sie watchOS 9 benötigen und die Watch Series 3 nicht mit watchOS 9 kompatibel ist.

Für die Schlafüberwachung mit Schlafphasen benötigen Sie eines dieser Modelle:

Apple Watch Serie 4

Apple Watch Serie 5

Apple Watch Serie 6

Apple Watch Serie 7

Apple Watch Serie 8

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch SE (2022)

Apple Watch Ultra

