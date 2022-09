Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mit der neuesten Version der Apple Watch Software, watchOS 9, hat das Unternehmen einen neuen Energiesparmodus aktiviert, der dabei hilft, die wesentlichen Funktionen der Apple Watch aufrechtzuerhalten, ohne dabei viel Batterie zu verbrauchen.

Wie bei der ähnlichen Funktion auf dem iPhone ist das Ziel, dass die Apple Watch auch dann noch funktioniert, wenn der Batteriestand unter 10 Prozent fällt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Energiesparmodus auf der Apple Watch zu aktivieren. Du kannst entweder das Kontrollzentrum verwenden oder in das Einstellungsmenü gehen und ihn von dort aus aktivieren.

Die Methode mit dem Kontrollzentrum:

Rufen Sie das Kontrollzentrum unten auf dem Bildschirm Ihrer Uhr auf, indem Sie tippen und halten und dann nach oben wischen. Tippen Sie auf die Prozentanzeige für den Akku Aktivieren Sie den Energiesparmodus, indem Sie den Kippschalter anklicken

Die Methode über das Einstellungsmenü:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrer Apple Watch Tippen Sie auf "Batterie". Aktivieren Sie den Energiesparmodus, indem Sie den Kippschalter anklicken

Sobald Sie den Modus aktiviert haben, wird ein Informationsbildschirm angezeigt. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie entweder auf "Einschalten" oder "Einschalten für". Bei letzterem können Sie wählen, ob die Funktion für einen, zwei oder drei Tage aktiviert werden soll.

Wenn die Batterie Ihrer Apple Watch zu irgendeinem Zeitpunkt unter 10 Prozent fällt, erhalten Sie eine Benachrichtigung, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Funktion einschalten möchten. Sobald die Batterie 80 Prozent erreicht hat, wird der Energiesparmodus ausgeschaltet. Es sei denn, Sie haben die Funktion für eine bestimmte Anzahl von Tagen aktiviert.

Wenn die Funktion aktiviert ist, solltest du einen kleinen gelben Kreis oben auf dem Display deiner Apple Watch sehen. Außerdem werden viele andere Batterieanzeigen und -symbole gelb angezeigt. Dazu gehören die prozentuale Batterieanzeige im Kontrollzentrum, die Ladeanimation, wenn die Uhr an das Ladegerät angeschlossen ist, und wenn du Nightstand verwendest, wird auch die Uhrzeit gelb angezeigt.

Bei den im Energiesparmodus deaktivierten Funktionen handelt es sich größtenteils um Teile der Uhr, die standardmäßig ständig im Hintergrund laufen. Dazu gehören die folgenden:

Ständig eingeschaltete/umgebende Anzeige Herzfrequenz-Benachrichtigungen für niedrige/hohe/unregelmäßige Rhythmen Herzfrequenzmessung im Hintergrund Messung der Blutsauerstoffsättigung im Hintergrund Erinnerungen an den Beginn des Trainings

Außerdem werden die Wi-Fi- und Mobilfunk-Datenverbindungen der Uhr ausgeschaltet und eingehende Anrufe und Benachrichtigungen deaktiviert, wenn Ihr iPhone nicht in der Nähe ist. Wenn Ihr iPhone in der Nähe ist, bleiben diese Funktionen jedoch aktiviert.

Neben der Deaktivierung einiger Funktionen sind auch andere betroffen, die jedoch nicht vollständig ausgeschaltet werden. Apple listet die folgenden Funktionen auf, bei denen ein Leistungsabfall zu erwarten ist:

Das Telefonieren kann länger dauern Anwendungen im Hintergrund werden weniger häufig aktualisiert Komplikationen werden nicht mehr so häufig aktualisiert Siri braucht länger, um eine Anfrage zu bearbeiten Animationen und Bildläufe können weniger flüssig erscheinen

Insgesamt hat man also den Eindruck, dass die Uhr im Energiesparmodus einfach alles langsamer macht.

Auf jeden Fall, auch wenn einige der Funktionen dann nicht mehr so gut funktionieren. Bei Workouts im Energiesparmodus können Sie immer noch die Herzfrequenz und die Geschwindigkeit messen. Du bekommst auch GPS, aber das wird nicht so häufig aktualisiert, sodass die Route nicht so genau ist wie im Energiesparmodus, da dies den Akku stark belastet.

Lesen Sie mehr über den Energiesparmodus von watchOS 9 in Apples Support-Dokument hier.

Schreiben von Cam Bunton.