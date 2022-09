Die Apple Watch Ultra will die ultimative Extremsportuhr sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat sein bisher fortschrittlichstes Apple Watch Modell angekündigt, die Apple Watch Ultra. Apple sagte, dass es seit ein paar Jahren an dieser Uhr gearbeitet hat - und jetzt haben wir sie.

Die neue Apple Watch Ultra hat ein 49-mm-Titangehäuse, wobei die Titanlünette das Saphirglas-Display schützt, das das hellste ist, das Apple bisher verwendet hat - mit bis zu 2000 nits Helligkeit.

Es gibt eine neue Aktionstaste an der Seite, die - zusammen mit einer klobigeren digitalen Krone - so gestaltet wurde, dass sie mit Handschuhen leichter zu bedienen ist.

Die Mobilfunkfunktion ist integriert, und das Ultra bietet eine Betriebsdauer von 36 Stunden - oder bis zu 60 Stunden mit dem neuen Energiesparmodus.

Es gibt ein neues Wayfinder-Uhrengesicht, das eine Vielzahl von Informationen auf das Display bringt, damit Sie auf einen Blick navigieren können.

Es gibt neue Armbänder, darunter das Alpine Loop, das Ocean Band und das Trail Loop, die alle darauf ausgelegt sind, den sportlichen Einsatz besser zu unterstützen - und natürlich gut auszusehen.

Apple möchte, dass dies die beste Sportuhr aller Zeiten wird. Die fortschrittliche GPS-Lösung soll in bebauten Gebieten genauso gut funktionieren wie in der freien Natur.

Es gibt neue Optionen in Apple Health, so dass Sie Ihre Herzfrequenzzonen oder Schwingungen sehen können, während die Aktionstaste z. B. Triathleten den Wechsel zwischen verschiedenen Sportarten ermöglicht. Später in diesem Jahr wird die Watch Ultra erkennen, wenn Sie eine Laufstrecke erreichen.

Apple sagt, dass die Ultra auch eine Ironman-Distanz mit einer einzigen Akkuladung überstehen kann.

Es gibt fortschrittlichere GPS-Tracking-Funktionen, mit denen du z. B. deinen Heimweg zurückverfolgen kannst, wenn du dich in der freien Natur befindest.

Die Watch Ultra verfügt außerdem über einen zusätzlichen Lautsprecher mit einer Sirene, die Sie in Notfällen einsetzen können.

Die Apple Watch Ultra verfügt über eine neue Tiefen-App, mit der Sie feststellen können, wann Sie tauchen, und ist bis zu 100 Meter geschützt. Außerdem ist sie nach EN13319 zertifiziert, sodass sie auch als Tauchcomputer verwendet werden kann.

Die Apple Watch Ultra wird 799 US-Dollar kosten.

Schreiben von Chris Hall.