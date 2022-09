Apple Watch Pro Design in großartigen CAD-Bildern enthüllt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Eine neue Apple Watch wird morgen zusammen mit dem iPhone 14 vorgestellt - so zumindest die allgemeine Erwartung.

Es wird sogar vermutet, dass wir eine Apple Watch Series 8 - ein kleines Upgrade der Series 7 - und eine komplett neue Apple Watch Pro bekommen werden.

Wir haben bereits erfahren, dass letztere ein besser ausgestattetes, robusteres Modell mit einem größeren Display sein wird. Jetzt haben wir einige CAD-Renderings, die auf Berichten von "Industriequellen" basieren und uns das neue Design zeigen.

Die Bilder wurden von 91Mobiles zur Verfügung gestellt und zeigen eine klobigere Watch. Sie verfügt über ein größeres Display, von dem angenommen wird, dass es einen 2-Zoll-Bildschirm hat, sowie über einige interessante Ergänzungen.

Zunächst einmal ist da ein Vorsprung auf der rechten Seite, der die digitale Krone beherbergt. Noch interessanter ist jedoch eine Taste auf der linken Seite der Uhr.

Es ist derzeit noch unklar, wofür dieser Knopf verwendet wird, aber der Apple-Experte von Bloomberg, Mark Gurman, hat eine Idee. In einem Twitter-Posting schlug er vor, dass er programmierbar sein und jede beliebige Aufgabe ausführen könnte, die der Träger der Uhr zuweist. Das macht Sinn, denn wir haben schon oft festgestellt, dass es unnötig umständlich ist, immer wieder zu einer bestimmten App oder Funktion zu navigieren.

Ein paar Dinge möchte ich zum Design der Apple Watch Pro anmerken:

- Keine flachen Seiten. Sie sind abgerundet wie bei der Series 7.

- Der neue Knopf auf der linken Seite ist wahrscheinlich so programmierbar, dass man damit tun kann, was man will. Zum Beispiel, um eine bestimmte App, Funktion oder ein Training zu starten