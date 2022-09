Details zur Apple Watch Pro vor der Markteinführung bekannt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple wird am 7. September eine Veranstaltung abhalten, auf der die neuen iPhone-14-Modelle sowie neue Apple-Watch-Modelle vorgestellt werden sollen, von denen eines ein robustes Modell sein soll, das möglicherweise Apple Watch Pro heißt.

In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Gerüchten über dieses Modell, aber das jüngste stammt von Mark Gurman von Bloomberg, der in seinem aktuellen Power On Newsletter einige zusätzliche Details verraten hat.

-

Gurman hat das Modell der Apple Watch Pro bereits in der Vergangenheit erwähnt, aber in der neuesten Ausgabe des Power On Newsletters behauptet er, dass das Gerät mit "Garmins robusten High-End-Uhren" konkurrieren wird. Er sagte auch, dass die Watch Pro ein "deutlich größeres Display", eine größere Batterie sowie einen Energiesparmodus und ein Titangehäuse haben wird, was er schon früher gesagt hat.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 14 Kann 2020 Wir haben dank Ihnen 1.000 Bäume gepflanzt

Gurman fügte hinzu, dass er darüber informiert worden sei, dass die Apple Watch Pro "ziemlich groß sein wird und wahrscheinlich nicht alle Verbraucher ansprechen wird, da sie größer sein wird als die meisten Handgelenke". Es wird auch gesagt, dass die aktuellen Apple Watch Armbänder zwar kompatibel sein werden, aber möglicherweise nicht bündig mit dem Gerät abschließen".

Die Apple Watch Pro soll laut Gurman "mindestens 900 bis 1.000 Dollar kosten und damit die aktuelle Apple Watch Edition übertreffen".

Natürlich ist noch nichts offiziell, aber Gurman hat eine gute Erfolgsbilanz mit Apple-Geräten. Alle Gerüchte rund um die Apple Watch Pro können Sie in unserer Gerüchteübersicht nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.