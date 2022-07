Apple Watch SE (2022): Alles, was wir bis jetzt wissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple noch in diesem Jahr eine Watch Series 8 ankündigen wird, aber es gibt eine Reihe von Gerüchten, die darauf hindeuten, dass es neben der Smartwatch auch eine zweite Generation der Apple Watch SE und eine robustere Apple Watch geben wird, die derzeit als Apple Watch Pro bezeichnet wird.

Wir haben die Gerüchte um die Apple Watch Pro in einem separaten Beitrag behandelt, ebenso wie die Apple Watch Series 8 in einem anderen Beitrag, aber hier schauen wir uns an, was wir von der nächsten Generation der Einsteigeruhr Apple Watch SE erwarten können.

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2

Neue Apple Watch SE

Apple Watch SE (2. Generation)

Apple wird die neue Apple Watch SE bei ihrer Markteinführung wahrscheinlich nur als neue Apple Watch SE bezeichnen und nicht als etwas anderes. Das iPhone SE befindet sich mittlerweile in der dritten Generation, aber das Unternehmen bezeichnet das Gerät einfach als iPhone SE oder neues iPhone SE.

Es ist möglich, dass es als Apple Watch SE 2 oder Apple Watch SE (2. Generation) bezeichnet wird, während andere es als Apple Watch SE (2022) bezeichnen könnten, aber wir vermuten, dass es einfach als Apple Watch SE vermarktet werden wird. Bislang ist jedoch noch nichts bestätigt.

September 2022

Ab etwa 249 £/$ 279?

Es wurde berichtet, dass Apple eine Veranstaltung am 13. September planen könnte, die mit dem traditionellen Veröffentlichungsmuster des Unternehmens übereinstimmt. Es wird erwartet, dass die iPhone 14-Serie auf der Veranstaltung vorgestellt wird, obwohl die nächsten Apple Watch-Modelle normalerweise zur gleichen Zeit enthüllt werden.

Die ursprüngliche Apple Watch SE kam zusammen mit der Series 6 im September 2020 auf den Markt und viele Berichte behaupten, dass die nächste Generation zusammen mit der Series 8, die für September 2022 erwartet wird, auf den Markt kommen wird.

Preislich beginnt die Apple Watch SE bei 249 £ in Großbritannien und 279 $ in den USA. Da die Watch Series 3 die Unterstützung für watchOS 9 verliert, könnte es sein, dass Apple das ursprüngliche SE-Modell auf 199 £/$199 senkt und die zweite Generation der SE zum gleichen Preis wie das Original anbietet.

Was auch immer passiert, die Watch SE wird zweifellos billiger sein als die Modelle der Serie 8.

Gleich wie die aktuelle SE?

40/44 mm Gehäusegröße?

Always-On-Display?

Die ursprüngliche Apple Watch SE bot das gleiche Design wie die Watch Series 6, mit der sie auf den Markt kam, aber sie verzichtete auf einige Funktionen wie das Always-On-Display und den elektrischen Herzfrequenzsensor in der Digital Crown, mit dem die Nutzer ein EKG erstellen können.

Über das Design der nächsten Generation der Apple Watch SE wurde nicht viel gesagt, obwohl es nicht überraschend wäre, das gleiche Design wie beim Vorgängermodell zu sehen - das iPhone SE der dritten Generation hat das Design schließlich nicht verändert.

Wenn das Design gleich bleibt, können wir eine Digital Crown auf der rechten Seite erwarten, zusammen mit der Seitentaste und einer insgesamt rechteckigen Form mit abgerundeten Ecken. Die aktuellen Größen der Watch SE sind 40 mm und 44 mm und nicht 41 mm und 45 mm, wie bei der Series 7.

Es ist möglich, dass die neue Watch SE das Always-On-Display, das mit der Series 5 eingeführt wurde, als Update hinzufügen könnte, aber die gleichen Gehäusegrößen wie die aktuelle SE beibehält, anstatt die Displaygröße innerhalb der Grundfläche zu erweitern. Im Moment ist das aber noch nicht bekannt.

Gleicher Chip wie in der Serie 8

GPS / GPS und Mobilfunk

Es wurde berichtet, dass die nächste Watch SE den gleichen Chip wie die Watch Series 8 erhalten könnte, was ein großer Sprung gegenüber dem aktuellen SE-Modell wäre. Die Watch SE aus dem Jahr 2020 bot den gleichen Chip wie die Watch Series 5, die Series 6 bot einen Sprung, aber die Watch Series 7 hat den gleichen Chip wie die Series 6 und es wird erwartet, dass auch die Series 8 den gleichen Chip bieten wird.

Selbst wenn das der Fall ist, wird es immer noch Verbesserungen gegenüber der aktuellen Watch SE geben, und mit dem gleichen Chip wie das Series 8-Modell würde die neue Watch SE die gleiche Strategie verfolgen wie das iPhone SE und den gleichen Chip wie das iPhone 13 anbieten.

Wir erwarten den optischen Herzfrequenzsensor, zusammen mit vielen anderen Sensoren, und es ist sicherlich möglich, dass die neue Watch SE auch den elektrischen Herzfrequenzsensor bieten wird, der es den Nutzern ermöglicht, ein EKG zu machen, indem sie die EKG-App öffnen und ihren Finger auf die Digital Crown legen, um die Messung durchzuführen.

Man munkelt, dass die Watch Series 8 auch einen Körpertemperatursensor haben wird, aber wir erwarten nicht, dass die Watch SE damit ausgestattet sein wird. Schließlich müssen sich die Modelle ja auch voneinander unterscheiden.

Wie bei der aktuellen Watch SE wird es wahrscheinlich sowohl reine GPS-Modelle als auch Modelle mit GPS und Mobilfunkverbindung geben.

watchOS 9

Auch wenn der neuen Watch SE einige Funktionen der Watch Series 8 fehlen, erwarten wir doch, dass sie viele der Hauptfunktionen der Series 8 bieten wird.

Die neue Watch SE wird auch watchOS 9 bieten, das voraussichtlich im September veröffentlicht wird. Welche Funktionen das neue Software-Build bieten wird, können Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen, aber es gibt eine erweiterte Schlafüberwachung und Verbesserungen der Workout-App.

Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die neue Watch SE eine großartige Smartwatch sein wird, mit Funktionen wie Sturzerkennung, großartigem Workout-Tracking und exzellenten Smartphone-Benachrichtigungen, auch wenn sie nicht die neuesten und besten Funktionen der Series 8 oder Apple Watch Pro Modelle hat.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die nächste Apple Watch SE gehört haben.

Einem Gerücht zufolge soll das iPhone 14 am 13. September auf den Markt kommen. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Apple Watch Modelle erwartet.

Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass die neue Watch SE den gleichen Chip wie die Watch Series 8 haben wird, aber keinen Körpertemperatursensor.

Mark Gurman von Bloomberg sagt, dass die Apple Watch Series 8 durch ein robustes Modell und eine neue Apple Watch SE ergänzt wird.

Apple kündigte watchOS 9 während der WWDC im Juni an und präsentierte eine Reihe neuer Funktionen, die später in diesem Jahr für die Apple Watch-Modelle verfügbar sein werden.

Schreiben von Britta O'Boyle.