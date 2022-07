Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple noch in diesem Jahr seine nächste Smartwatch in Form der Apple Watch Series 8 ankündigt, aber es gibt eine Reihe von Berichten, die besagen, dass das Unternehmen auch an einer neuen Watch SE sowie an einem Extremsportmodell arbeitet.

Es ist noch nicht bekannt, wie die Extremsportversion der Apple Watch heißen könnte, aber es wurde schon über die Apple Watch Pro, die Apple Watch Explorer Edition und einige andere gesprochen.

Für diesen Beitrag werden wir uns für die Apple Watch Pro entscheiden. Hier ist also alles, was wir bisher über die Apple Watch Rugged oder Explorer wissen.

Apple Watch Pro vorgeschlagen

Sport, Explorer, Max alles möglich

Derzeit gibt es keine offizielle Bestätigung, dass eine robuste Apple Watch überhaupt auf den Markt kommen wird, geschweige denn eine Bestätigung, wie sie heißen könnte, aber wir können immer spekulieren.

Die Apple Watch Pro wurde von Mark Gurman von Bloomberg vorgeschlagen, was wir für einen ziemlich soliden Vorschlag halten. Die Apple Watch ist im Grunde das einzige Apple-Produkt, das noch nicht die "Pro"-Behandlung erfahren hat, denn iPhone, iPad, Mac und AirPods bieten alle ein Pro-Modell.

Die Apple Watch Explorer Edition wurde in der Vergangenheit ebenfalls vorgeschlagen, aber es gibt auch Potenzial für die Apple Watch Sport, Apple Watch Max, Apple Watch Active und Apple Watch Extreme. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass die Uhr einen völlig anderen Namen erhält. Wir denken jedoch, dass die Apple Watch Pro am ehesten in Frage kommt, daher gehen wir davon aus.

September 2022?

Ab 900 Pfund?

Es wird erwartet, dass die Apple Watch Series 8 wie üblich irgendwann im September zusammen mit den Apple iPhone 14-Modellen erscheinen wird, auch wenn dies noch nicht bestätigt wurde und es vermutlich auch noch eine Weile dauern wird.

Gerüchten zufolge wird das Datum der 13. September sein, da dies mit früheren Veröffentlichungsmustern übereinstimmt. Es wird angenommen, dass die robuste Apple Watch zusammen mit dem Series 8 Modell und einem neuen Watch SE Modell erscheinen wird.

Was den Preis angeht, so wird die robuste Apple Watch voraussichtlich teurer sein als die Standard Watch Series 8. Während dieses Modell wahrscheinlich bei 369 £/$399 beginnen wird, erwarten wir, dass das Pro-Modell mehr kosten wird als die Edelstahlmodelle der Series 8, die wahrscheinlich bei 599 £/$699 beginnen werden, wie die Series 7. Sie könnten natürlich auch teurer sein, dann würde der Preis des Pro-Modells darüber liegen.

Das iPhone Pro beginnt bei 300 Dollar mehr als das Standardmodell, so dass ein Pro-Modell der Apple Watch die 900-Dollar-Marke erreichen könnte. Das sind allerdings nur Vermutungen.

Robusteres Gehäuse

Größeres Display

Das robuste Apple-Watch-Modell soll ein robusteres Metallgehäuse als Aluminium haben und könnte ein robustes Gehäuse haben. Welches Metall das sein könnte, ist derzeit nicht bekannt, Titan könnte aber eine Option sein.

Es wird auch behauptet, dass die Apple Watch Pro ein größeres Display als die Apple Watch Series 8 haben wird, mit einem 1,99-Zoll- oder 2-Zoll-Bildschirm und einer Auflösung von 410 x 502 Pixeln. Gerüchten zufolge soll sie auch bruchsicherer sein als die aktuellen Modelle.

Ansonsten gibt es kaum Details, was das Design der Apple Watch Pro betrifft. Wir gehen davon aus, dass sie ein ähnliches Design wie die Standard Series 8 haben wird, mit der Digital Crown und den seitlichen Knöpfen auf der rechten Seite des rechteckigen Gehäuses, und wir erwarten auch eine ordentliche IP-Schutzklasse, um Extremsportarten zu ermöglichen.

Sensor für die Körpertemperatur?

Erweiterte Schwimm- und Wanderdaten

Sport-Tracking

Gerüchten zufolge wird die robustere Apple Watch mit denselben Funktionen ausgestattet sein, die man von der Apple Watch Series 8 erwartet, darunter ein Körpertemperatursensor.

Es gibt einige zusätzliche Funktionen, die mit watchOS 9 kommen, die natürlich auch auf die Apple Watch Pro kommen werden, einschließlich einer erweiterten Schlafüberwachung.

Sie werden zweifellos auch alles finden, was die Apple Watch Serie 7 bietet, wie Herzfrequenzmessung, SpO2-Überwachung, eine Vielzahl von Sportarten und natürlich Smartphone-Benachrichtigungen.

Gleicher Chip wie Serie 7

Größere Batterie

Es wird erwartet, dass die Apple Watch Series 8 auf dem gleichen Chip wie die Watch Series 7 und die Watch Series 6 laufen wird. Es könnte sein, dass das robuste Modell einen neuen Chip bekommt, aber bis jetzt haben die Gerüchte noch keine Details dazu genannt.

Das robuste Modell der Apple Watch soll eine größere Batterie haben, was man erwarten würde, vor allem wenn es für Extremsportarten gedacht ist.

Ansonsten erwarten wir die gleichen Sensoren wie bei der Watch Series 7 und möglicherweise auch einen Körpertemperatursensor, wie in Berichten behauptet wurde.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die robuste Apple Watch gehört haben.

Laut Mark Gurman von Bloomberg könnte die robuste Apple Watch Appel Watch Pro heißen und sich durch ein größeres und bruchsichereres Display, ein robusteres Gehäuse, das nicht aus Aluminium besteht, und eine längere Akkulaufzeit auszeichnen. Er sagt auch, dass sie eine verbesserte Schwimm- und Wanderfunktion haben wird.

Mark Gurman von Bloomberg hat einige weitere Details über die robuste Apple Watch berichtet und behauptet, dass sie ein größeres Display, ein robusteres Gehäuse und eine größere Batterie haben wird.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass die Apple Watch Series 8 durch ein neues SE-Modell und eine robuste Version für Extremsportler ergänzt werden soll.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Gespräche über eine sportlich ausgerichtete Apple Watch stattgefunden - und deuten auf eine Markteinführung im Jahr 2021 oder 2022 hin.

Schreiben von Britta O'Boyle.