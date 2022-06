Die Apple Watch Series 3 wird kein watchOS 9 erhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Endlich ist es soweit - Apple stellt die Apple Watch Series 3 ein, die lange Zeit als die geldbörsenfreundlichste Smartwatch galt.

Die Uhr wird das nächste große watchOS-Update nicht erhalten, da diese Software für die Series 4 oder später reserviert ist, wodurch die Apple Watch SE als neue Budget-Option für das Lineup positioniert wird.

Bei der Enthüllung von watchOS 9 auf der WWDC wurde diese Änderung in der Präsentation nicht erwähnt, aber das Kleingedruckte in Apples Pressemitteilung zu diesem Thema gibt Aufschluss: "watchOS 9 wird diesen Herbst als kostenloses Software-Update für die Apple Watch Series 4 oder neuer in Verbindung mit dem iPhone 8 oder neuer und dem iPhone SE (zweite Generation) oder neuer mit iOS 16 verfügbar sein."

Das wird wahrscheinlich viele Nutzer der Uhr enttäuschen - sie ist schon so lange auf dem Markt, dass die Installationsbasis zu diesem Zeitpunkt zweifellos ziemlich groß ist. Abgesehen davon war die Installation der letzten watchOS-Updates auf der Series 3 aufgrund der langsameren und weniger leistungsstarken Hardware ziemlich mühsam.

Das Gleiche gilt für das Laden von Apps auf die Uhr, und all dies deutet darauf hin, dass Apple das untere Ende seiner Uhrenpalette im Laufe des Jahres auffrischen könnte, möglicherweise durch ein Upgrade der Spezifikationen der Apple Watch SE.

Diejenigen, die eine neuere Version von Apples Smartwatch besitzen, können sich über die vielen Änderungen an watchOS in unserem Artikel informieren, der alle Details enthält.

Schreiben von Max Freeman-Mills.