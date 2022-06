Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Am Montag stellte Apple auf seiner Worldwide Developer Conference WatchOS 9 vor, ein wichtiges Update für die Apple Watch.

Jeden Sommer im Juni hält Apple eine WWDC-Keynote ab, um die neuesten Betriebssystem-Updates für alle seine Plattformen - einschließlich WatchOS- vorzustellen. In diesem Jahr stellte Apple WatchOS 9 vor und kündigte an, dass es die Fähigkeit der Apple Watch verbessert, arterielles Vorhofflimmern (AFib) zu erkennen, eine unregelmäßige Herzschlagstörung, die Herzkomplikationen verursacht. Mit WatchOS 9 können unterstützte Apple-Watch-Modelle nun eine AFib-Historienfunktion anbieten, die anzeigt, wie oft man im Laufe der Zeit Vorhofflimmern hat.

Apple hat nach eigenen Angaben die 501(k)-Zulassung von der FDA erhalten. Da es sich nicht um eine vollständige Zulassung handelt, war Apple nicht verpflichtet, Wirksamkeitsdaten aus klinischen Studien vorzulegen.

Weitere neue Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch sind die Anzeige von Herzzonen, um die Intensität des Trainings besser einschätzen zu können, Funktionen zum Einrichten von Distanz- und Zeitintervallen sowie haptisches und sprachliches Feedback, um besser erkennen zu können, wann der Modus während einer Übung gewechselt wurde. Einige Apple Watches erhalten auch neue Komplikationen und Zifferblätter (einschließlich astronomischer Zifferblätter), Formmessungen für Läufer und einen neuen Trainingstyp für Triathleten, der automatisch zwischen Radfahren, Schwimmen und Laufen wechseln kann.

Apple hat auch neue Funktionen zur Schlafüberwachung integriert. Mit Sleep Stage kann WatchOS 9 REM-, Kern- und Tiefschlafphasen erkennen. Laut Apple werden die Schlafstadiendaten auf der Apple Watch in der App Sleep angezeigt und weitere Informationen - wie die Schlafdauer und zusätzliche Messwerte wie Herz- und Atemfrequenz - können in Schlafvergleichsdiagrammen in der Health-App auf dem iPhone angezeigt werden.

WatchOS kann auch Medikamente nachverfolgen und in der Apple Health App benachrichtigen, wenn man sie einnehmen muss. "Das neue Medikamenten-Erlebnis auf der Apple Watch und dem iPhone hilft Nutzern, ihre Medikamente, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel zu verwalten und zu verfolgen, indem sie eine Medikamentenliste erstellen, Zeitpläne und Erinnerungen einrichten und Informationen zu ihren Medikamenten in der Health-App anzeigen können", so Apple. Die App "Medikamente" auf der Apple Watch macht es den Nutzern leicht, ihre Medikamente jederzeit bequem und diskret zu verfolgen".

Wenn Sie ein Meta Quest VR-Headset besitzen, kann die Apple Watch laut Apple nun Statistiken von Move, dem Fitness-Tracker von Meta für das Quest, in der App Fitness mobile und Watch anzeigen.

Oh, und Apps in WatchOS 9 können für schnellen Zugriff angeheftet werden.

Apple hat noch nicht verraten, welche Apple Watch-Modelle mit WatchOS 9 laufen können. WatchOS 8 unterstützte jedoch die Apple Watch Series 3 und höher. Die Entwickler-Beta von watchOS 9 ist ab dem 6. Juni 2022 für zahlende Mitglieder des Apple Developer Program unter developer.apple.com verfügbar. Eine öffentliche Beta wird für watchOS-Nutzer im Juli kostenlos unter beta.apple.comverfügbar sein .

Schreiben von Maggie Tillman.