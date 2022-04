Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Normalerweise veröffentlicht Apple die nächste Generation der Apple Watch-Serie im Herbst zusammen mit einer aktualisierten Version von watchOS, dem Betriebssystem für die Apple Watch. Es wird erwartet, dass Apple später in diesem Jahr die Apple Watch 8 mit watchOS 9 vorstellen wird. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über watchOS 9 wissen müssen - wir fassen alle Details zusammen, sobald sie bekannt werden.

Und wir fügen unsere persönliche Wunschliste hinzu.

Enthüllungsdatum: Wahrscheinlich auf der WWDC im Juni 2022

Wahrscheinlich auf der WWDC im Juni 2022 Beta-Termin : Wahrscheinlich um Juli 2022

: Wahrscheinlich um Juli 2022 Offizielles Veröffentlichungsdatum: Voraussichtlich September 2022

Apple kündigt ein größeres Software-Update für die Apple Watch in der Regel auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC an, gefolgt von einer Beta für Entwickler und einer öffentlichen Beta, die jeder testen kann. Ein offizieller Rollout für alle neueren Apple Watch-Modelle wird wahrscheinlich erst im Herbst erfolgen - oder zeitgleich mit der nächsten Apple Watch. Zum Vergleich: Apple kündigte watchOS 8 und seine Entwickler-Beta im Juni 2021 an. Die erste öffentliche Beta-Version ging im Juli 2021 online, und die offizielle Veröffentlichung erfolgte im September 2021. Erwarten Sie also, dass watchOS 9 im Juni vorgestellt wird, die öffentliche Beta im Juli folgt und die vollständige Veröffentlichung im September 2022.

Die öffentliche Beta von watchOS 9 ist noch nicht verfügbar. Sie wird wahrscheinlich diesen Sommer nach der Entwickler-Beta live gehen. Pocket-lint wird diesen Leitfaden aktualisieren, um Sie zu informieren, wenn sie verfügbar ist. Zu diesem Zeitpunkt können Sie es dann schnell und einfach installieren. Gehen Sie einfach auf die Website von Apples Beta-Softwareprogramm und folgen Sie den Anweisungen vor Ort. Der Vorgang ist kostenlos und dauert weniger als 5 Minuten.

watchOS 9-Kompatibilität: Wahrscheinlich Apple Watch 4 und höher (einschließlich der SE)

Die neueste Apple Watch 7 und sogar die Apple Watch SE (2020) werden mit Sicherheit watchOS 9 erhalten. Wenn wir raten müssten, würde die Apple Watch 3 - eine vier Jahre alte Smartwatch - wahrscheinlich auf der Kippe stehen, da es Gerüchte gibt, dass sie 2022 aus dem Programm genommen wird. Wir vermuten, dass die Apple Watch 4, die Apple Watch 5 und die Apple Watch 6 für watchOS 9 in Frage kommen, aber nichts ist bestätigt.

Im Moment ist wenig über watchOS 9 bekannt, weil es noch nicht verfügbar ist. Nur ein paar Dinge sind über die Software durchgesickert - aber bitte nehmen Sie das alles mit Vorsicht, bis Apple watchOS 9 ankündigt.

Mark Gurman von Bloomberg hat behauptet, dass es drei Apple Watch Modelle mit einem Körpertemperatursensor geben könnte. In diesem Fall ist zu erwarten, dass watchOS 9 über Softwarefunktionen verfügt, die diese spezielle neue Hardware ermöglichen.

Mark Gurman von Bloomberg hat angedeutet, dass ein Glukosesensor in den nächsten Jahren nicht in der Apple Watch erscheinen könnte, obwohl es Gerüchte gibt, dass er in der Series 8 erscheinen könnte. Wie auch immer, wenn die nächste Apple Watch einen Glukosesensor haben sollte, erwarten Sie, dass watchOS 9 Softwarefunktionen haben wird, die es Ihnen ermöglichen, einfach zu überwachen, wenn Ihr Blutzucker fällt oder steigt.

Das Wall Street Journal berichtet, dass Apple angeblich eine neue Funktion für das iPhone und die Apple Watch entwickelt, die erkennen kann, ob Sie einen Autounfall hatten und automatisch den Notdienst anruft.

Pocket-lint wird diesen Leitfaden mit einer Wunschliste von Funktionen aktualisieren, die sich das Redaktionsteam der Seite wünscht - aber in der Zwischenzeit finden Sie hier eine Funktion, die sich der Autor dieses Artikels für watchOS 9 wünscht oder erwartet:

Apple hat ein Patent für einen Lichtsensor auf der Rückseite seiner Watch eingereicht, der das Handgelenk des Benutzers beleuchtet und ein Bild des Bereichs erzeugt. Das Bild würde die Venen des Arms zeigen und so einzigartig wie ein Fingerabdruck sein, so dass die Apple Watch erkennen kann, wer die Apple Watch angelegt hat und sie entsperrt. Obwohl es sich hierbei um ein Patent handelt, würden wir uns freuen, wenn es verwirklicht wird.

Es gibt zwar spezielle Apps, mit denen man Gesichter von Drittanbietern verwenden kann, aber es ist keine native Erfahrung. Wir würden uns wünschen, dass diese Apps vollständig unterstützt werden, damit der Zugriff auf sie genauso einfach ist wie auf die Apple-eigenen.

Schreiben von Maggie Tillman.