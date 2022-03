Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gab bereits eine Reihe von Gerüchten über Apples nächste Smartwatch, die noch in diesem Jahr erscheinen und voraussichtlich Apple Watch Series 8 heißen wird. Der neueste Bericht stammt jedoch aus einer sehr zuverlässigen Quelle.

Mark Gurman von Bloomberg hat in der neuesten Ausgabe seines Newsletters Power On geschrieben, dass Apple im Jahr 2022 drei Apple Watch-Modelle vorstellen könnte, darunter ein Modell, das auf Extremsportarten zugeschnitten ist, eine Standard Series 8 und ein aufgefrischtes SE-Modell.

Dem Newsletter zufolge könnte die Watch Series 8 - die die Series 7 ablösen würde - einen Körpertemperatursensor bieten. Andere Gesundheitssensoren, wie z.B. ein Blutdrucksensor, sind bereits in der Vergangenheit in Gerüchten aufgetaucht, obwohl Gurman glaubt, dass sie eher in zukünftigen Apple Watch Modellen als in den Geräten des Jahres 2022 enthalten sein werden.

Gurman sagte, dass die kommenden Apple-Watch-Modelle ein großes Chip-Update erhalten werden - etwas, das das Unternehmen zwischen der Serie 6 und der Serie 7 nicht getan hat - und dass es auch große Updates für die Aktivität geben wird.

Er behauptet, dass es das größte Jahr für Apple in der Geschichte der Apple Watch werden könnte, behauptet aber, dass außer dem Körpertemperatursensor keine größeren neuen Gesundheitssensoren erscheinen werden. Es wird auch erwartet, dass das Design unverändert bleibt und die Watch Series 3 in diesem Jahr ausgemustert werden könnte.

Alle Gerüchte rund um die Apple Watch Series 8 können Sie in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.