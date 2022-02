So sehen Sie die vorherige wöchentliche Zusammenfassung auf der Apple Watch und dem iPhone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Watch ist aus einer Reihe von Gründen hervorragend, einer davon ist das Fitness- und Aktivitäts-Tracking . Wie Sie vielleicht festgestellt haben, bietet die Apple Watch eine wöchentliche Zusammenfassung, die Ihnen verschiedene Summen für die Woche gibt, wie Kilokalorien, Schritte, Entfernung, gekletterte Flüge und aktive Zeit. Es ist eine fortlaufende Bilanz für die ganze Woche und wird am Montag aktualisiert.

Was jedoch ein wenig ärgerlich ist, ist, dass Sie diese detaillierte Zusammenfassung nach der Aktualisierung nicht mehr auf Ihrer Uhr sehen können. Sie können die Informationen jedoch an anderer Stelle einsehen und die vergangenen Wochen durchgehen, um zu sehen, wie Sie sich verbessern. Hier ist wie.

Wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir sprechen, wenn es um Ihre wöchentliche Zusammenfassung geht, dann ist dieser Abschnitt genau das Richtige für Sie. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre wöchentliche Zusammenfassung und die laufende Summe der verschiedenen angebotenen Metriken anzuzeigen:

Tippen Sie auf die Aktivitätsringe auf Ihrer Apple Watch Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Aktivitätsbildschirm befinden und nicht auf Teilen oder Auszeichnungen Scrollen Sie an den Ringen und Diagrammen vorbei zum unteren Bildschirmrand Über den Änderungszielen wird die wöchentliche Zusammenfassung angezeigt Tippen Sie auf „Wöchentliche Zusammenfassung“ und Sie sehen beim Scrollen alle Metrik-Gesamtsummen

Es ist nicht möglich, auf Ihrer Apple Watch durch vorherige wöchentliche Zusammenfassungen zurückzublättern. Sobald der Montag vorbei ist, wird die wöchentliche Zusammenfassung auf diese Woche aktualisiert und das war's. Sie würden denken, Sie könnten in der wöchentlichen Zusammenfassung der vergangenen Woche auf Ihrer Uhr einfach nach rechts oder links wischen, aber leider ist das nicht der Fall.

Es ist jedoch möglich, die Daten an verschiedenen Stellen in der Health-App auf Ihrem iPhone anzuzeigen. Es gibt zwar keinen speziellen Abschnitt „Wochenzusammenfassung“, der alle Metriken der Apple Watch Weekly Summary an einem Ort bietet, aber es gibt Möglichkeiten, die Daten anzuzeigen, damit Sie je nach Metrik herausfinden können, ob Sie sich verbessern oder nachlassen Sie interessieren sich für.

Öffnen Sie die Health-App auf Ihrem iPhone Tippen Sie unten rechts auf die Registerkarte Durchsuchen Tippen Sie auf Aktivität Tippen Sie oben auf das „W“. Sie sehen dann eine Zusammenfassung Ihrer Move-, Exercise- und Stand-Leistungen. Wischen Sie von links nach rechts, um die vergangenen Wochen anzuzeigen.

Wenn es sich um eine der anderen Metriken handelt, an denen Sie interessiert sind, z. B. Ihre durchschnittlichen Schritte.

Öffnen Sie die Health-App auf Ihrem iPhone Tippen Sie unten rechts auf die Registerkarte Durchsuchen Tippen Sie auf Schritte (oder die andere Metrik, die Sie sehen möchten) Tippen Sie neben der Registerkarte „Highlights“ auf „Alle anzeigen“. Scrollen Sie durch die Highlights, um Informationen wie Ihre durchschnittlichen Schritte für die Woche, den Monat oder das Jahr anzuzeigen

Sie können die Schritte 1 bis 5 oben für jede Metrik wiederholen, für die Sie die Daten Ihrer Vorwoche sehen möchten. Wie bei den Aktivitätsringen können Sie auch bei der von Ihnen gewählten Metrik oben auf dem Bildschirm auf das „W“ tippen und zwischen den vergangenen Wochen wechseln.

Schreiben von Britta O'Boyle.