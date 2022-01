Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zu Ehren des Black History Month in den USA führt Apple ein spezielles Armband für Apple Watch-Besitzer ein , das Sie jetzt kaufen können.

Das Unternehmen hat eine limitierte Auflage von $ 99 Black Unity Braided Solo Loop herausgebracht, die die Farben der panafrikanischen Flagge in einem dehnbaren schwarzen Band zeigt.

Es gibt auch ein kostenloses, herunterladbares Unity Lights-Gesicht, das dazu passt. Apple sagte, es sei das erste Gesicht, das "2D-Raytracing" verwende. Das bedeutet, dass der Bildschirm "das Licht und den Schatten simuliert, die darüber fallen, und die Bewegung der Uhrzeiger zeigt und verbirgt gleichzeitig das Licht, das sich im Laufe des Tages dynamisch ändert".

Es gibt auch verschiedene Anpassungsoptionen, einschließlich der Option, zwischen einem Vollbild- oder kreisförmigen Zifferblatt und Schwarzweiß-Farboptionen zu wählen.

Schließlich sagte Apple, dass es bald vom Afrofuturismus inspirierte Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac über Apple.com verfügbar machen wird, und es plant eine Vielzahl von Inhalten für den Black History Month auf Apple Podcasts, Apple Music und mehr. Denken Sie daran, dass der Black History Month in den USA am 1. Februar beginnt und am 1. März endet.

Der Black Unity Braided Solo Loop ist ab sofort auf der Apple-Website und in der Apple Store App erhältlich. Das Unity Lights-Zifferblatt ist auch in der Watch-App verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.