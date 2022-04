Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächste Smartwatch von Apple wird erst später im Jahr 2022 erscheinen, wahrscheinlich zusammen mit der iPhone 14-Reihe, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht darüber spekulieren können, was wir gerne sehen würden.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über die Apple Watch Series 8 gehört haben, gemischt mit unserer Wunschliste.

Wahrscheinlich Apple Watch Series 8

Anders als beim iPhone hat Apple bei der Namensgebung der Watch nicht herumgepfuscht. Seit auf das Original die Apple Watch Series 1 folgte, hat das Unternehmen jedes Jahr fortlaufende Nummern verwendet.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Uhr im Jahr 2022 Apple Watch Series 8 heißen wird und die Apple Watch Series 7 von 2021 ablöst. Die Watch SE kam 2020 auf den Markt, aber 2021 gab es keinen Nachfolger. Es könnte also sein, dass wir auch einen Nachfolger für die Mittelklasse-Smartwatch sehen werden.

Das Mittelklasse-Smartphone iPhone SE wird im März 2022 mit dem iPhone SE (2022) aufgefrischt, aber auf der Veranstaltung gab es keine Anzeichen für ein Update der Watch SE. Es gab auch Gerüchte über eine Watch, die auf Extremsportarten abzielt. Es könnte also sein, dass wir im Jahr 2022 drei Apple Watch-Modelle sehen werden, noch in diesem Jahr.

Die neue Uhr oder die neuen Uhren werden zweifellos mit Apples watchOS 9 laufen, das wahrscheinlich während Apples Entwicklerkonferenz, die normalerweise irgendwann im Juni stattfindet, vorgestellt wird.

September 2022

Wahrscheinlich ab $399/£379

Apple hält sein iPhone-Launch-Event üblicherweise im September eines jeden Jahres ab, und die nächste Iteration der Watch wird normalerweise zur gleichen Zeit angekündigt.

Für 2021 wurden die iPhone 13-Reihe und die Apple Watch Series 7 auf einer Veranstaltung am 14. September angekündigt. Während 2020 nicht ganz dem "normalen" Weg folgte, wurden die Apple Watch Series 6 und Watch SE noch vor der iPhone 12-Reihe am 15. September 2020 enthüllt - der September ist also der typische Monat für den Terminkalender.

Ausgehend von den vergangenen Jahren würden wir den 13. September 2022 vorhersagen, aber das ist vorerst nur ein sehr schwacher Anhaltspunkt. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis wir es wissen, da die Einladungen wahrscheinlich nicht vor Anfang September 2022 erscheinen werden.

Was den Preis angeht, so beginnt die Apple Watch Series 7 bei 399 $/£379. Wir erwarten, dass die Series 8 in der gleichen Größenordnung liegen wird.

Flache Kante?

Drei Größen?

Die Apple Watch Series 4 hat einige große Designänderungen in Bezug auf das Display vorgenommen und die Series 5, Series 6 und Watch SE übernehmen das gleiche Design. Der allgemeine Stil und die Form bleiben gleich wie bei der ursprünglichen Watch, aber sie bieten viel mehr Bildschirm bei ähnlichen Abmessungen. Bei der Series 7 wurde die Bildschirmgröße erneut erhöht, und die Gehäuseoptionen änderten sich von 40 mm und 44 mm auf 41 mm und 45 mm, obwohl sich das allgemeine Design nicht geändert hat.

Es könnte daher sein, dass die Series 8 einige größere Designänderungen bietet - wie die flachen Kanten, die für die Series 7 gemunkelt wurden, aber nie erschienen sind, und vielleicht eine dritte Größenoption, wie Gerüchte angedeutet haben.

Flache Kanten würden die Apple Watch in eine Reihe mit anderen Apple-Geräten wie der iPhone 13-Serie, dem neuen iMac und den teureren iPads stellen. Die Apple Watch hat seit ihrer Einführung den gleichen Formfaktor, aber die flachen Ränder würden es ihr ermöglichen, diesen beizubehalten und gleichzeitig eine Auffrischung zu bieten. Es gab auch Gerüchte über eine druckempfindliche Seitentaste.

Fokus auf Fitness - mehr fortschrittliche Funktionen

Bessere Schlafüberwachung

Verbesserte Batterielaufzeit

Intelligente Armbänder

Wir erwarten mehr Gesundheits- und Fitnessfunktionen, die es vielleicht mit Garmin aufnehmen können, z. B. mit mehr Lauffunktionen. Garmin ist auch sehr gut darin, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Läufe oder Aktivitäten zu teilen, daher würde es uns nicht überraschen, wenn Apple sich daran ein Beispiel nehmen würde. Wir würden gerne so etwas wie Garmins Body Battery auch auf der Apple Watch sehen, aber wir glauben nicht, dass dies für die Series 8 passieren wird, auch wenn Gerüchte große Verbesserungen auf der Aktivitätsseite der Dinge andeuten.

Wir würden auch gerne Verbesserungen bei der Akkulaufzeit sehen, um mit anderen Smartwatches auf dem Markt, wie der Samsung Galaxy Watch 4, mithalten zu können, und wir würden auch gerne eine fortschrittlichere Schlafüberwachung auf der Series 8 sehen, sowie Roaming-Funktionen. Apple hat die Schlafüberwachung als Teil von watchOS 7 enthüllt, was bedeutet, dass sie auch auf älteren Apple Watches verfügbar ist, aber sie ist nicht so detailliert wie bei einigen anderen Geräten auf dem Markt. Vielleicht könnte die Series 8 mit zusätzlicher Hardware auf Augenhöhe mit Fitbit und Garmin sein.

Andere Möglichkeiten wären z. B. intelligente Armbänder, Unterstützung für Watch Faces von Drittanbietern, eine Kamera und Face ID oder ein Fingerabdrucksensor unter dem Display, obwohl wir vermuten, dass Letzteres eher Wunschdenken als plausible Ergänzungen sind, vor allem wegen des Platzmangels für die Sensoren.

Es ist von einem Körpertemperatursensor für die Series 8 die Rede und auch von anderen Sensoren, wie dem Blutdruck, auf die wir allerdings noch etwas länger warten müssen, heißt es.

Hier sind alle bisherigen Gerüchte und Neuigkeiten zu zukünftigen Apple Watches.

Laut Bloomberg arbeitet Apple weiterhin an einem Blutdruckmessgerät für die Apple Watch sowie an einem Körpertemperatursensor.

Apple hat eine Reihe von Patenten eingereicht, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen an der nächsten Generation der Force Touch-Technologie arbeitet, die in zukünftigen Modellen der Apple Watch, der AirPods oder des iPhones zum Einsatz kommen könnte.

Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass 2022 drei Apple Watch-Modelle auf den Markt kommen könnten, mit neuen Chips für alle Modelle und einem Körpertemperatursensor in der Series 8.

Mark Gurman von Bloomberg hat angedeutet, dass ein Glukosesensor in den nächsten Jahren nicht auf der Apple Watch erscheinen wird, obwohl es Gerüchte gibt, dass er auf der Series 8 erscheinen könnte.

Das Wall Street Journal berichtet, dass Apple angeblich eine neue Funktion für das iPhone und die Apple Watch entwickelt, die erkennen kann, ob man in einen Autounfall verwickelt war und automatisch den Notdienst anruft.

Laut dem renommierten Display-Analysten Ross Young plant Apple für die Watch Series 8 die Entwicklung eines dritten Apple Watch-Modells, das noch größer sein soll als das aktuelle 45-mm-Modell.

Seien Sie nicht überrascht, wenn es nächstes Jahr 3 Größen gibt. .. - Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

DerTwitter-Nutzer @MajinBuOfficial twitterte einige Bilder von einem angeblichen Klon der neuen Apple Watch Series 7 in der realen Welt, die ein flacheres Design zeigen, was frühere Gerüchte über eine Designänderung bestätigt. Könnte dies stattdessen bei der Series 8 der Fall sein?

91Mobiles veröffentlichte einige Renderings der Apple Watch Series 7, die die Idee eines kantigen Designs für die nächste Smartwatch unterstützten. Natürlich ist das bei der Series 7 nicht passiert, aber es ist immer noch eine Möglichkeit für die Series 8.

Der Leaker Jon Prosser behauptete, dass die Apple Warch Series 7 mit einem neuen Design und einer neuen grünen Farboption kommen würde. Die Series 7 kam zwar in einer neuen grünen Farbe, aber nicht mit einem neuen Design. Vielleicht wird die Series 8 diesen Look übernehmen?

Eine wichtige Funktion für die Apple Watch könnte in einem SEC-Antrag des britischen Start-ups Rockley Photonics enthüllt worden sein.

Rockley Photonics entwickelt Sensoren zur Überwachung des Blutes einer Person mit Hilfe von Infrarotlicht. Die Sensoren könnten zur Überwachung des Blutzucker- und Alkoholspiegels eingesetzt werden.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge erwägt Apple die Einführung eines völlig neuen Apple Watch-Modells, das für Sportler, Wanderer und alle, die die Smartwatch in extremen Umgebungen verwenden, konzipiert ist. Es soll 2021 oder 2022 auf den Markt kommen und möglicherweise ein gummiertes Gehäuse haben. Da es 2021 keine Anzeichen dafür gibt, richten sich alle Augen auf 2022.

MacRumours berichtet, dass Apple ein mögliches Redesign der Apple Watch in Erwägung zieht, das ein abgerundetes Zifferblatt, ein flexibles Display und digital anpassbare Armbänder umfassen könnte. Der Bericht kam nach der Entdeckung einer neu erteilten Patentanmeldung.

DerLeaker Max Weinbach hat die Gerüchtezerstreut, dass die Apple Watch Series 7 über eine Glukoseüberwachung verfügen wird. Über diese Funktion wurde schon früher berichtet, aber Weinbach hat behauptet, dass sie noch nicht kommen wird. Vielleicht ist sie also für die Series 8 bestimmt?

Apple meldete ein Patent für einen Lichtsensor auf der Rückseite seiner Watchan, der das Handgelenk des Benutzers beleuchtet und ein Feldbild des Bereichs erzeugt.

Das Bild würde die Venen Ihres Arms zeigen und sollte so einzigartig sein wie ein Fingerabdruck, so dass die Apple Watch erkennen kann, wer die Apple Watch angelegt hat, und sie entsprechend entsperrt wird.

9to5 berichtet, dass der Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, dass ein neues Apple Watch Design frühestens 2021 erscheinen wird. Laut dem Bericht spekuliert Kuo, dass eine "signifikante Änderung des Formfaktordesigns frühestens in 2H21 mit neuen Apple Watch-Modellen kommen würde."

MacRumours berichtete, dass Apple in Gesprächen mit taiwanesischen Display-Herstellern ist, um 2020 microLED-Displays in seinen Produkten zu verwenden. Wir haben das bei der Watch Series 7 nicht gesehen, aber vielleicht ist das etwas, das wir bei der Watch Series 8 sehen werden.

Eines der markantesten Merkmale der Apple Watch ist die Digital Crown. Ein Gerücht vom Februar 2020 deutete an, dass sie einige neue Funktionen erhalten könnte, um sie berührungs- oder lichtempfindlich zu machen. Sicherlich würde Apple beabsichtigen, die Krone durch diese Methoden empfindlicher zu machen, nicht weniger. Diese wurden dank einer Patentveröffentlichung aufgedeckt.

"Die Krone kann eine lichtlenkende Funktion aufweisen, die so konfiguriert ist, dass sie ein Bild eines Objekts, das mit der Bildfläche in Kontakt ist, auf das Bildsensorelement lenkt", heißt es in der Anmeldung. Die Krone könnte möglicherweise die Bewegung Ihres Fingers erkennen, wenn Sie die Krone drehen oder berühren.

Apple Insider vermutet, dass dies bedeuten könnte, dass die Digital Crown weniger Masse hat und somit Platz für andere Komponenten in der Uhr schafft.

Ein Patent , das von Patently Apple entdeckt wurde, zeigt, dass die digitale Krone der Apple Watch durch einen optischen Fingerabdruckleser ersetzt wird, der dann Gesten erkennen könnte, z. B. wenn man die virtuelle Krone dreht.

Derzeit halten wir es für unwahrscheinlich, dass Apple die digitale Krone entfernt, da sie eines der markantesten Merkmale des Zeitmessers ist. Aber das könnte natürlich in einer zukünftigen Version der Apple Watch passieren und nicht erst in der Series 8.

Apple hat ein Patent eingereicht, das den Bildschirm der Apple Watch in einen Touch-ID-Sensor verwandelt. Das Patent besagt, dass "das Display eine Bild- oder Videoausgabe für das Gehäuse der Uhr 100 bereitstellen kann. Das Display kann auch eine Eingabefläche für eine oder mehrere Eingabevorrichtungen wie eine Berührungssensorvorrichtung, eine Kraftsensorvorrichtung, eine Temperatursensorvorrichtung und/oder einen Fingerabdrucksensor bieten".

Während viele Telefone bereits mit einem Fingerabdruckleser unter dem Display ausgestattet sind, würde dieser Schritt aufgrund der geringen Größe der Uhr einen ziemlichen Technologiesprung bedeuten.

DerAnalyst Ming-Chi Kuo behauptete, Apple werde im iPhone 2021 einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display einbauen - was nicht geschah, aber er sagte auch, dass die Technologie in einer neuen Apple Watch zum Einsatz kommen könnte.

Derzeit verfügt die Apple Watch über keine biometrische Sicherheitsfunktion, aber ein Fingerabdrucksensor im Display würde es ihr ermöglichen, eine solche Funktion anzubieten, ohne das Design zu verändern.

Fast Company berichtet, dass Apple zahlreiche Kliniker und Ingenieure eingestellt hat, um an Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch zu arbeiten, die angeblich Blutdruck-, Blutzucker- oder Diabetesmanagement und Schlafüberwachung oder -wissenschaft umfassen. Da diese Funktionen nicht auf der Series 7 erschienen sind, sind sie vielleicht für die Series 8 bestimmt?

Ein Patent für eine kreisförmige Bildschirmtechnologie wurde genehmigt, nachdem es ursprünglich im Januar 2016 eingereicht worden war. In der Anmeldung wurde das Tragen am Handgelenk erwähnt, was einige zu der Annahme führte, dass eine kreisförmige Apple Watch kommen würde.

Schreiben von Britta O'Boyle.