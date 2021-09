Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple forscht angeblich mit Teams der University of California, Los Angeles, wie das iPhone und die Apple Watch helfen können, die frühen Warnzeichen eines kognitiven Verfalls eines Benutzers zu erkennen oder sogar festzustellen, ob er eine Depression hat, so ein Exklusivbericht Paywall-Bericht des Wall Street Journal .

Die Informationen würden aus einer Vielzahl von individuellen Benutzerdaten stammen, die auf iOS-Geräten gesammelt wurden, einschließlich Schlafverfolgung , Aktivitätsniveau und Mobilität, Tippmuster, Ernährungsinformationen und mehr. Die Hoffnung besteht darin, festzustellen, ob ein Cocktail unterschiedlicher Verhaltensweisen zuverlässig zusammen formuliert werden kann, um einen konsistenten Algorithmus zu erstellen, der genau genug ist, um Benutzer über ihre potenzielle psychische Gesundheit zu informieren.

Apple hat Jahre damit verbracht, die Apple Watch zu einem Herzstück für Gesundheit und Fitness zu entwickeln, und jedes Jahr zeigt die kontinuierliche Erweiterung um weitere Körper-Tracking-Funktionen und Wellness-Funktionen, dass das Unternehmen ehrgeizige Pläne hat, die Fähigkeiten der Apple Watch auf die nächste Stufe zu heben.

Natürlich wird ein zukünftiges iPhone oder eine zukünftige Apple Watch niemandem eine offizielle medizinische Diagnose seiner psychischen Gesundheit liefern können, aber einen zusätzlichen Anwalt am Handgelenk haben, um die Benutzer über ihre Verhaltensmuster und deren Auswirkungen auf sie zu informieren wäre sicher für fast alle von Vorteil.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass Apple versucht, mit den Gesundheits-Tracking-Funktionen seiner Geräte zu experimentieren, um den Zustand eines Benutzers zu „schätzen“. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie begann Apple mit der University of Washington School of Medicine zu recherchieren, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang mit den auf der Apple Watch gesammelten Gesundheitsdaten mit Trägern gab, die am Ende positiv auf das Virus getestet wurden – in der Hoffnung, letztendlich in der Lage sein, ein Frühwarnsignal an Nutzer auszusenden, die eine gute Chance haben, sich mit COVID infiziert zu haben, ohne noch sichtbare Symptome zu zeigen.

Auf dem neuesten Hardware-Event des Unternehmens kündigte Apple an, dass die neueste Apple Watch Series 7 über eine fortschrittlichere Schlaf-Tracking-Technologie verfügen wird, mit dem Ziel, dass mehr Benutzer ihre Watch tatsächlich jede Nacht im Bett tragen.

