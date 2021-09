Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peloton bietet eine Reihe verschiedener Produkte an, die teilweise sehr gut mit der Apple Watch harmonieren .

Während das Peloton Bike+ dank des integriertenApple GymKit- Angebots am schönsten ist, verfügt die Peloton Digital-App – die keine Peloton-Geräte erfordert – über eine Apple Watch-Begleit-App, mit der Sie den Pulsmesser am Handgelenk für genauere Statistiken verwenden können beim Training über die App.

Es gibt auch einen Workaround für diejenigen, die ihre Apple Watch als Herzfrequenzmesser auf dem Fahrrad , Tread oder Tread+ verwenden möchten.

So verwenden Sie die Apple Watch mit Peloton-Produkten .

Pelotons Bike+ hat Apples GymKit an Bord. Das heißt, wenn du eine neue Fahrt oder ein neues Training startest, kannst du deine GymKit-kompatible Apple Watch (Serie 2 und höher) einfach an den oberen Bildschirmrand des Bike+ halten, um sie zu koppeln.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, startet das Bike+ automatisch ein Training auf deiner Apple Watch und verwendet den Pulsmesser der Uhr, um deine Herzfrequenz in Echtzeit auf dem Bildschirm des Bike+ anzuzeigen und deinen Strive-Score zu bestimmen. Das Training endet automatisch auf Ihrer Apple Watch, wenn die Fahrt beendet ist und Sie finden die Details nach dem Training in der Activity-App auf Ihrem iPhone sowie in der Peloton Digital-App.

Es gibt einige Fahrten, die nicht mit GymKit kompatibel sind, wie die Bike Bootcamps, aber für die meisten Standardfahrten, einschließlich Arme und Intervalle, ermöglicht die GymKit-Integration die Verwendung Ihrer Apple Watch als Herzfrequenzmesser auf Bike+. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um es zum Laufen zu bringen:

Öffne die Apple Watch-App auf deinem iPhone Tippen Sie unten auf die Registerkarte Meine Uhr Scrollen Sie nach unten zu "Training" Schalten Sie „Fitnessgeräte erkennen“ ein Wählen Sie eine Fahrt mit dem Peloton Bike+ Drücke Start Halte deine Apple Watch an den oberen Bildschirmrand Tippe auf deiner Apple Watch auf „Verbinden“ Drücken Sie Start auf dem Bike+, um Ihre Fahrt zu beginnen

Wenn die Apple Watch richtig verbunden ist, wird Ihre Herzfrequenz auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, wenn die Fahrt begonnen hat. Wenn du Probleme mit der Verbindung hast oder dein Peloton Bike+ nicht richtig mit deiner Apple Watch gekoppelt wird, musst du deine Apple Watch möglicherweise neu starten (halte die Digital Crown und die Seitentaste zusammen, bis das Apple-Logo erscheint) oder schalte dein Bike+ aus und weiter und versuchen Sie es erneut.

Das Original Peloton Bike sowie das Peloton Tread und Tread+ haben kein Apple GymKit an Bord und derzeit ist es nicht möglich, Ihre Apple Watch als Herzfrequenzmesser auf diesen Geräten zu verwenden, indem Sie sie über Bluetooth verbinden. Zumindest nicht ohne eine Drittanbieter-App.

Es gibt jedoch eine Reihe von Drittanbieter-Apps, die es ermöglichen, den Pulsmesser auf der Apple Watch mit dem Peloton Bike, Tread und Tread+ zu verwenden. Wenn Sie dies tun möchten, müssen Sie zunächst eine der Drittanbieter-Apps auf Ihr iPhone und Ihre Apple Watch herunterladen. Einige Optionen umfassen:

Blaues Herz

ECHO-Herzfrequenz von der Uhr

HeartCast

Es ist erwähnenswert, dass einige dieser Apps ein Zeitlimit haben, bevor Sie bezahlen müssen, während andere Sie dazu bringen, Anzeigen anzusehen, bevor Sie mit der Übertragung Ihrer Herzfrequenz beginnen können. Nachdem Sie jedoch eine dieser Apps – oder eine Alternative – auf Ihr iPhone und Ihre Apple Watch heruntergeladen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Apple Watch mit Ihrem Peloton Bike, Tread oder Tread+ zu koppeln.

Öffnen Sie die Drittanbieter-App Befolgen Sie die Anweisungen für die von Ihnen ausgewählte App, um sie einzurichten Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist Wählen Sie ein Training auf Ihrem Peloton Tippen Sie auf die Registerkarte "Herzfrequenzmesser" unter der Startschaltfläche Sie sollten die von Ihnen ausgewählte App unter Verfügbare Geräte sehen Tippen Sie auf "Verbinden"

Einige Apps von Drittanbietern weisen Sie an, auf Abbrechen zu drücken, anstatt zu koppeln, wenn das Pairing-Popup auf Ihrem Peloton-Bildschirm erscheint. Tun Sie, was die jeweilige App Ihnen sagt, um sie zum Laufen zu bringen.

Sobald Sie alles verbunden haben, sollten Sie Ihre Herzfrequenz auf der linken Seite des Bildschirms sehen, die von Ihrer Apple Watch übernommen wurde. Es ist nicht so fehlerfrei wie die Verwendung von GymKit auf dem Bike+, aber es ist zumindest ein Workaround für diejenigen, die eines der anderen Peloton-Produkte besitzen und ihre Apple Watch als Herzfrequenzmesser verwenden möchten, anstatt einen Brustgurt kaufen zu müssen.

Die Peloton Digital-App verfügt, wie bereits erwähnt, über eine Apple Watch-Begleit-App. Das heißt, wenn du ein Training über die Peloton Digital App startest, egal ob Kraft, Cardio, Yoga oder eines der anderen aus dem Angebot, startet deine Apple Watch automatisch ein neues Training und du siehst Messwerte, einschließlich der Herzfrequenz erscheinen an Ihrem Handgelenk.

Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Peloton Companion App auf Ihrer Apple Watch installiert haben, damit sie funktioniert, aber ansonsten ist es ein ziemlich nahtloses Erlebnis, das ähnlich wie FIIT funktioniert, wo der Trainingstyp automatisch für Sie bestimmt wird und startet und endet auch automatisch.

Jedes Training, das Sie in der Peloton-Begleit-App durchführen, wird in Ihrem Profil und bei allen von Ihnen durchgeführten Bike-, Bike+-, Tread- oder Tread+-Workouts angezeigt, wenn Sie Peloton-Geräte haben. Die Peloton Digital-App erfordert jedoch keine Peloton-Geräte und funktioniert als eigenständige App wie FIIT und Apple Fitness+ .

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

squirrel_widget_2670421