Apple Watch Series 7 ist zum Start möglicherweise nur in begrenzten Mengen verfügbar, wobei immer noch Verzögerungsängste drohen

(Pocket-lint) - Apple könnte gezwungen sein, die kommende Apple Watch Series 7 zum Start in begrenzter Stückzahl anzubieten, wobei die Besorgnis weiter wächst, dass sich die Ankündigung der Smartwatch verzögern könnte.

Nach ersten Berichten über Probleme bei der Produktion des Geräts hat Mark Gurman von Bloomberg nun vorgeschlagen, dass Apple mit der Serie 7 drei Wege beschreitet.

Am wahrscheinlichsten, sagt Gurman, ist, dass die Smartwatch diesen Monat zusammen mit dem iPhone 13 angekündigt wird, wobei einige Modelle später als üblich oder in begrenzten Mengen ausgeliefert werden.

Wie bereits in anderen Berichten angedeutet, könnte das Unternehmen aus Cupertino die Ankündigung jedoch auch verschieben, bis die Produktionsprobleme gelöst sind oder die Uhr am Tag der Ankündigung in begrenzter Stückzahl verfügbar sein könnte.

„Wenn Sie es kaum erwarten können, die neue Uhr zu bekommen, müssen Sie es möglicherweise. Meine Kollegin Debby Wu und ich haben berichtet, dass das neue Display Produktions-Kopfschmerzen verursacht“, skizzierte Gurman in seinem Power On-Newsletter .

"Ich glaube, dass wir während der üblichen September-Veranstaltung neben dem iPhone eine Ankündigung sehen werden, aber es wird eine Mischung der Modelle geben, die verspätet oder in kleinen Mengen ausgeliefert werden."

Dieses neue Display, auf das Gurman verweist, basiert auf dem Gerücht, dass die neue Apple Watch in den Optionen 41 mm und 45 mm erhältlich sein wird, eine Abweichung von den aktuellen 40 mm und 44 mm.

Wie Renderings gezeigt haben, wird auch eine flachere, kastenförmigere Hülle im iPhone-Stil zu sehen sein, und diese Optimierungen scheinen die gemeldeten Produktionsprobleme für Apple zu verursachen.

Wir werden wahrscheinlich nicht lange warten müssen, um herauszufinden, welche Taktik Apple mit dem Start der Serie 7 verfolgt – und ob es tatsächlich zu einer Verzögerung kommt. Das jährliche iPhone-Event wird voraussichtlich am 14. September stattfinden, also bleiben Sie dran, wenn wir mehr erfahren.