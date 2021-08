Die Apple Watch Series 7 wird sich höchstwahrscheinlich verzögern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die viel gemunkelten Designänderungen der Apple Watch Series 7 scheinen nicht allzu drastisch zu sein, aber für die Lieferketten, die sie herstellen, scheint es eine andere Geschichte zu sein. Laut Berichten von Nikkei Asia und Mark Gurman von Bloomberg stellt Apple die Produktion der kommenden Serie 7 offenbar aufgrund erhöhter Schwierigkeiten bei der Montage ein, was zu einer inakzeptablen Rate fehlgeschlagener Qualitätskontrollen führt.

Die Quellen, die mit einer der Veröffentlichungen sprachen, behaupten, dass die von Apple beauftragten Monteure aufgrund der höheren "Komplexität des Designs" Probleme beim Zusammenbau von Elektronikmodulen, Komponenten und Displays festgestellt haben.

Ursprünglich deuteten alle Anzeichen darauf hin, dass Apple sich auf die Veröffentlichung des neuen Modells im September vorbereitet. Während diese neuen Berichte jedoch klarstellen, dass eine Verzögerung angebracht ist, ist nicht bekannt, wie lange diese dauern könnte.

Während das neue Flat-Edge-Chassis definitiv dazu beiträgt, behauptet Nikkei Asia, dass ein völlig neues Blutdrucküberwachungssystem, das in der Serie 7 debütiert, auch Schwierigkeiten beim wasserdichten Aspekt des Designs der Uhr verursacht.

Bloombergs äußerst zuverlässiger Mark Gurman bestätigte später in einer Erklärung:

Die kommende Smartwatch von Apple Inc. leidet unter Produktionsproblemen, da sich die Hersteller an ein neues Design anpassen, was wahrscheinlich zu Lieferverzögerungen oder Lieferengpässen führt