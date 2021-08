Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vor kurzem haben wir Ihnen die neuesten Gerüchte über die kommende Apple Watch Series 7 gebracht , die voraussichtlich im Laufe dieses Jahres angekündigt und veröffentlicht wird. Wir haben jedoch jetzt noch mehr Bestätigung, dass die kommende Apple Watch-Revision ein völlig neues Aussehen aufweisen und die neue Flat-Edge-Designsprache übernehmen wird, die Apple in letzter Zeit sorgfältig durch die gesamte Produktpalette übernommen hat.

In den durchgesickerten CAD- Renderings von 91Mobiles ist die kommende Apple Watch Series 7-Form in hoher Qualität mit einem flachen Design, größeren Lautsprechergittern und der gleichen klassischen Digital Crown zu sehen, die Apple so stolz populär gemacht hat.

Der Mechanismus für das Bandbefestigungssystem scheint genau der gleiche zu sein, und während ein neuer "aktualisierter" Satz von Apple Watch-Armbändern mit Sicherheit auf den Markt kommen wird, wäre es eine schreckliche Überraschung, wenn Apple die Serie 7 als inkompatibel enthüllen würde mit den vorherigen Bands, die für die letzten sechs Jahre verfügbar waren.

Viel größere Lautsprechergitter für besseres Audio bei Telefongesprächen

Es wird erwartet, dass auch die Displaygröße zunehmen wird, aber nur um einen Bruchteil eines Millimeters oder so.

Weitere Aspekte der Serie 7 laut der Quelle von 91Mobile sind, dass das Modell der nächsten Generation Ultra-Breitband-Unterstützung für das Öffnen von Smart Locks und die Verbindung mit dem FindMy-Netzwerk bietet, etwas dicker ist (10,7 mm vs. 9 mm) und ein neues Display-Laminierungstechnik, die es Apple ermöglichen soll, den Bildschirm näher an das Frontglas zu bringen als je zuvor.

Je fester ein Display an der Frontscheibe eines Geräts anliegt, desto lebendiger, druckvoller und "realistischer" wirken Text und Bilder - einer der Gründe, warum ein 11" iPad Pro Display ohne Mini-LED besser aussieht als das von ein 13-Zoll-MacBook-Pro-Bildschirm.

Für alle Gerüchte, Berichte und mehr, die wir über die kommende Apple Watch Series 7 gehört haben, klicken Sie hier für unsere Übersicht und Zusammenfassung.