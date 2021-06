Apple bringt vor den Olympischen Spielen Apple Watch-Armbänder und -Gesichter für 22 Länder auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat eine neue Kollektion von Sport Loop-Armbändern für die Apple Watch vorgestellt. Diese Bands haben ein paar einzigartige Aspekte: Sie haben laut Apple „kühne Designs, die 22 Nationen auf der ganzen Welt repräsentieren“, und sie werden mit dazugehörigen Zifferblättern geliefert.

Die neue „ International Collection “ startet vor den Olympischen Sommerspielen im Juli 2021 in Tokio. Sie sind limitierte Softbands, die entworfen wurden, um „den beschreibbaren Antrieb und den Wettkampfgeist aller Athleten und Fans zu feiern“. Sie sind auch gepaart mit einem herunterladbaren Stripes-Zifferblatt in passenden Farben. Jedes Stripes-Zifferblatt wird "bald" für alle Benutzer der Apple Watch Series 4 oder neuer auf Apple.com zum Download zur Verfügung stehen.

Apple

Hier sind die Länder, die durch die neuen Bands und Zifferblätter vertreten sind:

Australien

Belgien

Brasilien

Kanada

China

Dänemark

Frankreich

Deutschland

Großbritannien

Griechenland

Italien

Jamaika

Japan

Mexiko

Niederlande

Neuseeland

Russland

Südafrika

Südkorea

Spanien

Schweden

UNS

Erhältlich in den Größen 40 mm und 44 mm, können Sie die neuen Apple Watch Sport Loop-Armbänder jetzt für 49 US-Dollar auf der US-Website von Apple kaufen.

Beste Smartwatch 2021 bewertet: Top Smartwatches, die heute erhältlich sind von Britta O'Boyle · 22 Januar 2021 Eine Zusammenfassung der besten Smartwatches, die heute erhältlich sind und verschiedene Plattformen von Wear OS bis watchOS und zahlreiche Stile

Denken Sie daran, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Apple Uhrenarmbänder in limitierter Auflage für die Olympischen Spiele verkauft. Im Jahr 2016 bot es Apple Watch-Armbänder mit Flaggen von 14 verschiedenen Ländern an, obwohl sie nur in Brasilien im Apple Store erhältlich waren. Die neuesten Uhrenarmbänder werden in den USA auf den Markt gebracht.

Schreiben von Maggie Tillman.