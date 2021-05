Erscheinungsdatum, Funktionen, Neuigkeiten und Gerüchte von Apple WatchOS 8

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple veröffentlicht in der Regel ein großes Software-Update pro Jahr für iPhone , iPad und Watch, wobei kleinere Updates im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Das nächste große Update für die Apple Watch wird voraussichtlich watchOS 8 sein. Hier finden Sie alles, was wir bisher gehört haben, zusammen mit einigen der Funktionen, die wir sehen möchten.

Einige Funktionen wurden auf der WWDC angekündigt

Veröffentlichung voraussichtlich im September 2021

Apple wird zwischen dem 7. und 11. Juni 2021 seine Worldwide Developer Conference (WWDC) abhalten.

Traditionell enthüllt das Unternehmen einige der neuen Funktionen, auf die sich Benutzer während der Konferenz für iPhone, iPad und Watch freuen können. Wir erwarten daher, dass wir erfahren, was watchOS 8 dann bringen wird.

Nach der Konferenz erwarten wir, dass eine Entwickler-Beta der watchOS 8-Software verfügbar sein wird. Die Veröffentlichung erfolgt dann Anfang September, ungefähr zu dem Zeitpunkt, zu dem die Apple Watch Series 7 erwartet wird.

Blutzuckermessung

Explorer-fokussierte Funktion

AssistiveTouch

Es gab noch keine großen Gerüchte darüber, was watchOS 8 bringen könnte, obwohl wir, wie oben erwähnt, erwarten, einige der Funktionen später in diesem Jahr während der WWDC im Juni herauszufinden.

Es wurde über die Überwachung von Blutzucker und Alkohol bei der nächsten Apple Watch gesprochen, bei der natürlich eine Form von App oder Funktion zur Fitness-App auf der Apple Watch hinzugefügt würde, wenn dies zum Tragen käme.

Es ist auch die Rede von einem robusteren Apple Watch-Modell, das einige zusätzliche Trainingsoptionen vorschlagen könnte, wie zum Beispiel Klettern.

Andere Gerüchte besagen, dass die Apple Watch möglicherweise in der Lage ist, die Art des Wassers zu erkennen, in das Sie gefallen sind, Ihre Situation einzuschätzen und festzustellen, ob die Behörden alarmiert werden müssen, falls das GPS beispielsweise erkennt, dass Sie sich in tiefem Wasser befinden.

Apple bringt auch AssistiveTouch für watchOS mit, mit dem Benutzer mit Unterschieden in den Oberkörpergliedern die Apple Watch verwenden können, ohne das Display oder die Bedienelemente berühren zu müssen. Dies wird jedoch möglicherweise in einem Update vor watchOS 8 angezeigt.

Hier sind einige Dinge, die wir gerne zum Angebot der watchOS 8-Software sehen würden:

Besseres, fortgeschritteneres Schlaf-Tracking

Weitere Trainingsoptionen

Zusätzliche Fitness- und Gesundheitsmerkmale wie die Blutzuckermessung

Mehr Audio-Fitness wie Intervalltraining

Fitness-Recovery-Funktionen wie Garmins Body Battery

Benutzerdefinierte Zifferblätter

Stressbewältigungsfunktionen wie Fitbit Sense

Mehr Entriegelungsfunktionen wie beim Auto

Alle Apple Watches ab Serie 3 werden von watchOS 7 unterstützt . Im Moment gibt es keine Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Apple plant, die Unterstützung für Modelle einzustellen. Angesichts der Tatsache, dass die Serie 3 weiterhin verkauft wird, wäre es überraschend, wenn watchOS 8 nicht von ihr unterstützt wird, obwohl dies natürlich möglich ist geschehen.

Im Moment erwarten wir jedoch, dass diese Modelle watchOS 8 unterstützen:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Hier finden Sie alles, was wir bisher über mögliche Softwarefunktionen der Apple Watch gehört haben.

Ein wichtiges Merkmal der Apple Watch könnte in einer SEC-Meldung für das in Großbritannien ansässige Startup Rockley Photonics enthüllt worden sein.

Rockley Photonics entwickelt Sensoren zur Überwachung des Blutes einer Person mithilfe von Infrarotlicht. Die Sensoren könnten zur Überwachung des Blutzucker- und Alkoholspiegels verwendet werden.

Ein Bericht von Bloomberg schlug vor, dass Apple die Einführung eines brandneuen Apple Watch-Modells in Betracht zieht, das für Sportler, Wanderer und diejenigen entwickelt wurde, die die Smartwatch in extremen Umgebungen verwenden würden. Es soll 2021 oder 2022 auf den Markt kommen und möglicherweise ein gummiertes Gehäuse anbieten.

Leaker Max Weinbach zerstreute Gerüchte, dass die Apple Watch Series 7 über eine Glukoseüberwachung verfügen würde. Es war ein Feature, über das bereits berichtet wurde, aber Weinbach behauptete, dass es noch nicht kommt.

Laut einem Apple-Patent könnte eine zukünftige Apple Watch die Art des Wassers erkennen, in dem sie sich befindet, und daher beurteilen, ob Sie in einen Fluss oder ins Meer gefallen sind, und dann Ihre Situation beurteilen. Wenn das GPS Ihrer Uhr beispielsweise feststellt, dass Sie sich in tiefem Wasser befinden, kann dies so eingestellt werden, dass die Behörden alarmiert werden.

The Fast Company berichtete, dass Apple zahlreiche Kliniker und Ingenieure beauftragt hat, an Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch zu arbeiten, zu denen Blutdruck-, Blutzucker- oder Diabetes-Management sowie Schlaf-Tracking oder Wissenschaft gehören sollen. Da diese nicht in der Serie 6 erschienen sind, sind sie vielleicht für die Serie 7 bestimmt?

Schreiben von Britta O'Boyle.