Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple veröffentlicht in der Regel pro Jahr ein großes Software-Update für iPhone , iPad und Watch, wobei kleinere Updates im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Das nächste große Update für Apple Watch ist watchOS 8. Hier sind alle Funktionen, die Apple mit watchOS 8 für die Apple Watch angekündigt hat, zusammen mit anderen Funktionen, die wir noch gerne sehen würden und was die Gerüchte unten gesagt haben.

Einige auf der WWDC angekündigte Funktionen

Veröffentlichung voraussichtlich September 2021

Apple hat während seiner Worldwide Developer Conference (WWDC) einige der wichtigsten Funktionen für die Apple Watch mit watchOS 8 angekündigt.

Eine Entwickler-Beta der Software watchOS 8 ist bereits verfügbar, während die öffentliche Beta im Juli erwartet wird. Apple hat angekündigt, dass die tatsächliche Veröffentlichung im "Herbst" eintreffen wird, was normalerweise Anfang September bedeutet und wahrscheinlich zu der Zeit sein wird, zu der auch die Apple Watch Series 7 erwartet wird.

Die Updates für die Apple Watch mit watchOS 8 waren nicht ganz so umfangreich wie die Ankündigungen für iPhone mit iOS 15 und iPad mit iPadOS 15 , aber hier sind alle Funktionen enthüllt:

Apple Watch erhält mit watchOS 8 ein neues Portrait-Zifferblatt. Das dynamische, mehrschichtige Zifferblatt verwendet Portraitfotos von deinem iPhone, um Personen in den Vordergrund und die Mitte deiner Uhr zu stellen.

Alle Erinnerungen und angesagten Fotos werden mit watchOS 8 automatisch mit deiner Apple Watch synchronisiert und bietet dir ständig etwas Neues. Es gibt auch ein neues Mosaikraster für Ihre Erinnerungen und Sie können Fotos mit ein paar Fingertipps auf Nachrichten und E-Mail teilen.

Nachrichten auf der Apple Watch erhalten mit watchOS 8 einige neue Funktionen, darunter die Möglichkeit, eine Nachricht mit Diktat, Kritzeln und Emojis gleichzeitig zu verfassen. Sie können auch Fehler im Diktat mit der Digital Crown bearbeiten und auch GIFs senden.

Die Musik-App wird auf der Apple Watch mit watchOS 8 neu gestaltet, sodass Sie Songs, Alben und Playlists über Nachrichten und E-Mail teilen können.

Wie bei iOS 15 und iPadOS 15 bringt auch watchOS 8 eine neue Funktion namens Focus mit, mit der Sie Ablenkungen je nach Aktivität herausfiltern können. Es stehen Standard-Fokus-Status zur Auswahl – Nicht stören, Fitness, Arbeit und Schlaf – aber Sie können auch einen benutzerdefinierten Fokus synchronisieren, den Sie auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac erstellt haben.

Kontakte, die Ihnen eine Nachricht senden, erhalten eine automatische Antwort, dass Sie sich in der "Fokuszeit" befinden, können jedoch bei Bedarf mit einer dringenden Nachricht durchkommen.

Apple fügt normalerweise mit jedem wichtigen Software-Build einige zusätzliche Trainingsmodi hinzu, und die, die zu watchOS 8 kommen, sind Tai Chi und Pilates. Sie schließen sich der bereits umfangreichen Liste von Workouts an, die auf der Apple Watch verfügbar sind, darunter Workouts wie Dance und ein spezielles für Cool Down, das 2020 eingeführt wurde.

Auch Apples Fitness+ Abonnementdienst erhält mit watchOS 8 einige Verbesserungen. Der Dienst wird einige neue Workouts von Jeanette Jenkins enthalten, die sich auf Kraft- und Hiit-Training konzentriert, sich den bereits verfügbaren anschließt, und auch Sprachfeedback wird kommen.

Es wird auch einige Artist Spotlight-Workouts geben, die eine Playlist von einem bestimmten Künstler enthalten, wie Lady Gaga, Jennifer Lopaz, Keith Urban und Alicia Keys, und watchOS 8 wird auch Bild-in-Bild für Workouts unterstützen. Darüber hinaus gibt es auch zusätzliche Filter, die Ihnen helfen, ein für Sie perfektes Training zu finden.

Wie Gerüchte vorausgesagt haben, überarbeitet watchOS 8 die Breathe-App in eine neue App namens Mindfulness, die Sie nicht nur ermutigt, sich den ganzen Tag über auf Ihre Atmung zu konzentrieren, sondern auch zu reflektieren.

Es wird Sie daran erinnern, Dinge wie zu tun, an etwas zu denken, das Sie gerne tun, und sich daran zu erinnern, warum es Ihnen Freude bereitet, während Sie sich auf die Animation auf dem Bildschirm konzentrieren. Die Atem- und Reflexionssitzungen enden mit einer Zusammenfassung der Achtsamen Minuten zusammen mit Ihrer durchschnittlichen Herzfrequenz.

Die watchOS 8-Software wird in bestimmten Regionen Unterstützung für ÖPNV-Karten bieten, damit Familienmitglieder öffentliche Verkehrsmittel nutzen können, und es wird auch Unterstützung für die Mail- und Kalenderkonten geben. Wandermetriken werden auch für Kinder in watchOS 8 validiert.

AssistiveTouch wird mit watchOS 8 geliefert, sodass Benutzer mit Unterschieden in den Oberkörpern die Apple Watch verwenden können, ohne das Display oder die Bedienelemente berühren zu müssen.

Das Schlaf-Tracking ist bereits auf der Apple Watch mit watchOS 7 verfügbar, aber watchOS 8 fügt den Schlaf-Tracking-Metriken die Atemfrequenz hinzu. Dies ist die Anzahl der Atemzüge, die Sie pro Minute machen. Es wird dazu beitragen, Ihr allgemeines Wohlbefinden zu verfolgen.

Zusammen mit der zusätzlichen Metrik bringt watchOS 8 Schlaftrends in die Health-App auf iOS 15.

Das Always On Display – das für die Series 5 und Series 6 verfügbar ist – unterstützt zusätzliche Apps mit watchOS 8, darunter Alarme, Karten, Stoppuhr und einige Apps von Drittanbietern.

Auf watchOS 8 wird es eine neue Kontakte-App geben, mit der Sie Kontakte direkt von Ihrer Apple Watch aus durchsuchen, hinzufügen oder bearbeiten können.

Mit watchOS 8 gibt es eine Reihe von Änderungen an der Wallet-App. Wenn Sie ein kompatibles Schloss haben, können Sie nicht nur einen digitalen Schlüssel für Ihr Zuhause auf Ihrer Uhr speichern, sondern auch einen digitalen Schlüssel teilen auch mit Familienmitgliedern.

In einigen US-Bundesstaaten können Sie Ihre digitale ID auch in der Wallet-App speichern. Wenn Sie ein kompatibles Auto und eine Apple Watch Series 6 mit UWB-Technologie haben, bietet watchOS 8 die Möglichkeit, Ihr Auto mit Ihrem Apple zu entsperren Beobachten Sie aus der Ferne.

Apple Watch wird die Find My App sehen, die mit watchOS 8 geliefert wird, sodass Sie Ihre Geräte direkt von Ihrem Handgelenk aus aufspüren können, und jetzt nur Familie und Freunde, wie Sie es bei watchOS 7 können.

Es gibt einige Änderungen an der Home-App auf watchOS 8, einschließlich automatischer Vorschläge für verbundene Geräte in der Nähe eines aktivierten. Wenn beispielsweise jemand an Ihrer Tür klingelt, erhalten Sie möglicherweise den Vorschlag, die Tür aufzuschließen.

Es gibt einen neuen Kameraraum, in dem Sie auf alle Ihre Überwachungskameras zugreifen können, und es gibt auch einen schnelleren Zugriff auf Szenen, da watchOS 8 Intelligenz verwendet, um diejenigen bereitzustellen, von denen Sie glauben, dass Sie sie am wahrscheinlichsten verwenden möchten. Darüber hinaus wird der Status Ihrer Geräte oben in der Home-App angezeigt.

Die Wetter-App auf der Apple Watch unterstützt Unwetterwarnungen mit watchOS 8. Sie können auch Niederschlagswarnungen der nächsten Stunde und die Regenintensität sehen.

Mit watchOS 8 können Sie die Kopfhörerpegel im Control Center in Echtzeit sehen, wenn Sie Medien anhören, genau wie auf dem iPhone und iPad.

Hier sind ein paar Dinge, die wir beim watchOS 8-Software-Build-Angebot noch gerne sehen würden:

Besseres, fortschrittlicheres Schlaf-Tracking

Zusätzliche Fitness- und Gesundheitsfunktionen wie Blutzuckermessung

Mehr Audio-Fitness, wie Intervalltraining

Fitness-Erholungsfunktionen wie Garmins Body Battery

Benutzerdefinierte Zifferblätter

Hier sind alle Apple Watch-Modelle, von denen bestätigt wurde, dass sie watchOS 8 unterstützen:

Apple Watch Serie 3

Apple Watch Serie 4

Apple Watch Serie 5

Apple Watch Serie 6

Apple Watch SE

Hier ist alles, was wir bisher über watchOS 8 gehört haben.

Ein neues Profil, das früh für den Apple Watch App Store durchgesickert ist, deutet darauf hin, dass Apple an einer Form der Mind-Funktion arbeitet. Es wird angenommen, dass das Unternehmen eine neue Version der Breathe-App anbieten könnte.

Ein wichtiges Feature für die Apple Watch könnte in einer SEC-Anmeldung für das britische Startup Rockley Photonics enthüllt worden sein.

Rockley Photonics entwickelt Sensoren zur Überwachung des Blutes einer Person mit Infrarotlicht. Die Sensoren könnten zur Überwachung des Blutzucker- und Alkoholspiegels verwendet werden.

Ein Bericht von Bloomberg deutete an, dass Apple die Einführung eines brandneuen Apple Watch-Modells in Betracht zieht, das für Sportler, Wanderer und diejenigen entwickelt wurde, die die Smartwatch in extremen Umgebungen verwenden würden. Es soll 2021 oder 2022 auf den Markt kommen und möglicherweise ein gummiertes Gehäuse bieten.

Leaker Max Weinbach zerstreute Gerüchte, dass die Apple Watch Series 7 über eine Glukoseüberwachung verfügen würde. Es war ein zuvor gemeldetes Feature, aber Weinbach behauptete, es komme noch nicht.

Laut einem Apple-Patent könnte eine zukünftige Apple Watch die Art des Wassers erkennen und daher beurteilen, ob Sie in einen Fluss oder ins Meer gefallen sind, und dann Ihre Situation beurteilen. Wenn das GPS Ihrer Uhr beispielsweise feststellt, dass Sie sich in tiefem Wasser befinden, kann es so eingestellt werden, dass die Behörden benachrichtigt werden.

The Fast Company berichtete, dass Apple zahlreiche Kliniker und Ingenieure eingestellt hat, um an Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch zu arbeiten, die Blutdruck, Blutzucker oder Diabetes-Management und Schlafverfolgung oder Wissenschaft umfassen sollen. Da diese nicht in der Serie 6 erschienen sind, sind sie vielleicht für die Serie 7 bestimmt?

Schreiben von Britta O'Boyle.