So richten Sie Tidal auf Ihrer Apple Watch ein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit Tidal können Apple Watch-Benutzer jetzt Musik streamen oder zum Offline-Hören herunterladen.

Beachten Sie, dass die konkurrierenden Streaming-Dienste Spotify und Deezer kürzlich ähnliche Offline-Hörfunktionen für die Apple Watch angekündigt haben. Leider hat Tidal, das seit langem verlustfreie Wiedergabe und sogar hochauflösendes Streaming bietet, bestätigt, dass auf der Apple Watch keine hohe Audioqualität verfügbar ist. Es beschränkt Audio auf 96 Kbit / s auf dem Wearable, genau wie Spotify.

Wenn Sie Tidal auf der Apple Watch ausprobieren möchten, gehen Sie wie folgt vor. Es ist einfach und dauert weniger als eine Minute.

Für Tidal ist eine Apple Watch Series 3 oder höher erforderlich, auf der watchOS 7.1 ausgeführt wird.

Laden Sie die Tidal-App herunter und starten Sie sie auf Ihrer Apple Watch. Gehen Sie zu link.tidal.com und verwenden Sie den auf Ihrem Bildschirm angezeigten Code. Wählen Sie auf Ihrer Apple Watch die Option Fertig.

Das ist es!

Sie können Musik streamen und die Wiedergabe von Tidal direkt von Ihrer Apple Watch aus steuern, unabhängig von Ihrem iPhone. Sie können auch Wiedergabelisten herunterladen und von überall ohne Internetverbindung offline anhören. Außerdem hören Sie Ihre Musik immer werbefrei.

Um Tidal auf Ihrer Apple Watch verwenden zu können, müssen Sie Abonnent des Musik-Streaming-Dienstes sein. Die Pläne beginnen in den USA bei 9,99 USD pro Monat.

Tidal ist derzeit in 61 Ländern erhältlich, darunter in den USA und in Großbritannien.

Um zu sehen, wie sich Tidal von anderen Musik-Streaming-Diensten abhebt, lesen Sie unseren Vergleichsleitfaden:

Wir haben auch eine Einkaufsanleitung für die verschiedenen Apple Watch-Modelle:

Beste Smartwatch 2021 bewertet: Top Smartwatches, die heute erhältlich sind von Britta O'Boyle · 22 Januar 2021 Eine Zusammenfassung der besten Smartwatches, die heute erhältlich sind und verschiedene Plattformen von Wear OS bis watchOS und zahlreiche Stile

Schreiben von Maggie Tillman.