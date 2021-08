Apple Watch Series 7 Erscheinungsdatum, Funktionen, Spezifikationen, Gerüchte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples nächste Smartwatch soll noch vor Ende des Jahres erscheinen, wahrscheinlich neben der iPhone 13-Reihe , und es gab viele Spekulationen darüber, was erscheinen könnte.

Hier ist alles, was wir bisher über die Apple Watch Series 7 gehört haben, gemischt mit unserer Wunschliste.

Vermutlich Apple Watch Series 7

Im Gegensatz zum iPhone hat Apple nicht an der Namensstruktur der Watch herumgespielt. Seit dem Original die Apple Watch Series 1 folgte, verwendet das Unternehmen jedes Jahr fortlaufende Nummern.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Uhr von 2021 als Apple Watch Series 7 bezeichnet wird und die Nachfolge der Apple Watch Series 6 von 2020 antritt . Wir haben auch die Watch SE im Jahr 2020 auf den Markt gebracht, obwohl noch nicht klar ist, ob diese jedes Jahr aktualisiert wird.

Auf der neuen Uhr oder den neuen Uhren wird Apples watchOS 8 laufen, das Anfang Juni während der Entwicklerkonferenz von Apple vorgestellt wurde. Sie können alles über die Funktionen der Apple Watch in unserem separaten watchOS 8-Feature nachlesen.

September 2021

Wahrscheinlich ab 399 $/379 £

Apple veranstaltet sein iPhone-Launch-Event normalerweise jedes Jahr im September und die nächste Iteration der Watch wird normalerweise gleichzeitig angekündigt.

Natürlich verlief 2020 nicht ganz der „normale“ Weg. Die Apple Watch Series 6 und Watch SE wurden am 15. September 2020 vor der iPhone 12-Serie enthüllt.

Im Moment ist noch nicht bekannt, ob Apple 2021 zur Tradition zurückkehren wird. Wenn ja, würden wir den 7. September 2021 in Bleistift schreiben, aber wir würden das vorerst sehr leicht fassen, da auch der 14. September erwähnt wurde für die Einführung des iPhone 13. Wir würden erwarten, dass in den nächsten Wochen Gerüchte über verschiedene Leaker auftauchen, die behaupten, es zu wissen, aber die offiziellen Informationen werden frühestens Ende August 2021 erscheinen.

Preislich beginnt die Apple Watch Series 6 bei 399 US-Dollar. Wir würden das gleiche Baseballstadion für die Serie 7 erwarten.

Eckigere Kanten wie beim iPhone 12?

Explorer-Edition?

Die Apple Watch Series 4 hat einige große Designänderungen in Bezug auf das Display vorgenommen und die Series 5, Series 6 und Watch SE haben das gleiche Design. Der allgemeine Stil und die Form bleiben gleich wie bei der Originaluhr , aber die neueren Uhren bieten viel mehr Bildschirm in ähnlichen Abmessungen.

Es könnte daher sein, dass die Serie 7 einige größere Designänderungen bietet, da die Serie 5 nur ein Always-On-Display und einen integrierten Kompass hinzugefügt hat, während die Serie 6 einen Blutsauerstoffsensor hinzugefügt hat.

Gerüchte besagen, dass ein rundes Zifferblatt und ein flexibles Rundum-Display erforscht werden, aber es wurde auch von einem kantigen Design für die Serie 7 gesprochen, das in die gleichen Fußstapfen wie die iPhone 12-Modelle, das iPad Air und der M1 iMac tritt . Außerdem soll das Display flacher und näher am Frontglas sein, während das Gehäuse selbst etwas dicker sein soll.

Eine robustere Apple Watch "Explorer Edition" wurde ebenfalls erwähnt, die möglicherweise einige Designänderungen aufweist. Gerüchte besagen, dass es mit einem gummierten Gehäuse geliefert werden könnte.

Fokus auf Fitness – erweiterte Funktionen

Besseres Schlaf-Tracking

Verbesserte Akkulaufzeit

Intelligente Riemen

In Bezug auf die Funktionen erwarten wir mehr Gesundheits- und Fitnessfunktionen bei der Serie 7, vielleicht, die es beispielsweise mit Garmin mit einer Wiederherstellungsfunktion ähnlich der Body Battery aufnehmen kann. Garmin leistet auch hervorragende Arbeit, indem es Benutzern ermöglicht, ihre Läufe oder Aktivitäten zu teilen, sodass wir nicht überrascht wären, wenn Apple ein Blatt aus diesem Buch herausnimmt.

Es wird behauptet, dass es eine „Time to Run“-Funktion und Audiomeditationen geben wird, die sich der „Time to Walk“-Funktion auf Fitness+ anschließen.

Wir würden uns freuen, wenn der Akku verbessert wird, damit er mit anderen Smartwatches auf dem Markt wie der Samsung Galaxy Watch 3 mithalten kann, und wir würden uns auch eine erweiterte Schlafverfolgung bei der Serie 7 sowie Roaming-Funktionen wünschen.

Apple hat das Schlaf-Tracking als Teil von watchOS 7 enthüllt, was bedeutet, dass es auch auf älteren Apple Watches verfügbar ist, aber nicht so detailliert ist wie bei einigen anderen Geräten auf dem Markt. Vielleicht könnte etwas zusätzliche Hardware der Serie 7 es mit den Fitbits und Garmins aufnehmen. Wir wissen, dass die Atemfrequenz mit watchOS 8 kommt, aber wir würden gerne mehr sehen.

Mit watchOS 8 wird die Apple Watch mehr freischalten können. Anstatt Ihren Mac und Ihr iPhone nur zu entsperren, wenn eine Gesichtsmaske erkannt wird, kann sie beispielsweise als digitaler Schlüssel für Ihr Zuhause fungieren, wenn Sie über ein kompatibles Schloss verfügen.

Andere Möglichkeiten für die Watch Series 7 könnten Dinge wie Smart Straps, Drittanbieter-Unterstützung für Zifferblätter, eine Kamera und Face ID oder ein Fingerabdrucksensor unter dem Display sein, obwohl wir vermuten, dass letztere eher Wunschdenken als plausible Ergänzungen sind, hauptsächlich aufgrund von Mängeln Platz für die Sensoren.

Hier sind alle Gerüchte und Neuigkeiten rund um zukünftige Apple Watches.

91Mobiles hat einige Renderings der Apple Watch Series 7 veröffentlicht, die die Idee eines kantigen Designs für die nächste Smartwatch zu unterstützen scheinen. Auch Ultra-Breitband-Technik soll mit an Bord sein und das Display soll flacher sein.

Es gab einen Bericht, der darauf hindeutet, dass das Apple iPhone 13 am 14. September auf den Markt kommen könnte, was bedeutet, dass die Apple Watch Series 7 auch an diesem Datum auf den Markt kommen könnte. Bestätigt ist aber noch nichts.

Mark Gurman von Bloomberg veröffentlichte seinen Power On-Newsletter, in dem einige Dinge beschrieben werden, die für die kommenden Geräte von Apple erwartet werden. Der Newsletter behauptet, dass die Apple Watch Series 7 einen schnelleren Prozessor, ein leichtes Redesign, einen flacheren Bildschirm und Zeit zum Gehen und Audiomeditationen in Fitness+ bieten wird.

Apple hat am ersten Tag seiner WWDC 21-Konferenz eine Vorschau auf die Funktionen von watchOS 8 gegeben.

Leaker Jon Prosser behauptete, die Apple Warch Series 7 werde mit einem Redesign und einer neuen grünen Farboption geliefert.

Ein wichtiges Feature für die Apple Watch könnte in einer SEC-Anmeldung für das britische Startup Rockley Photonics enthüllt worden sein.

Rockley Photonics entwickelt Sensoren zur Überwachung des Blutes einer Person mit Infrarotlicht. Die Sensoren könnten zur Überwachung des Blutzucker- und Alkoholspiegels verwendet werden.

Ein Bericht von Bloomberg deutete an, dass Apple die Einführung eines brandneuen Apple Watch-Modells in Betracht zieht, das für Sportler, Wanderer und diejenigen entwickelt wurde, die die Smartwatch in extremen Umgebungen verwenden würden. Es soll 2021 oder 2022 auf den Markt kommen und möglicherweise ein gummiertes Gehäuse bieten.

MacRumours berichtete, dass Apple ein potenzielles „Redesign für die Apple Watch, einschließlich eines abgerundeten Zifferblatts, eines umlaufenden flexiblen Displays und digital anpassbarer Uhrenarmbänder“ prüfen könnte. Der Bericht kam nach der Entdeckung einer neu erteilten Patentanmeldung.

Leaker Max Weinbach zerstreute Gerüchte, dass die Apple Watch Series 7 über eine Glukoseüberwachung verfügen würde. Es war ein zuvor gemeldetes Feature, aber Weinbach hat behauptet, dass es noch nicht kommt.

Apple hat ein Patent für einen Lichtsensor auf der Rückseite seiner Watch angemeldet, der Licht auf das Handgelenk des Benutzers werfen und ein Feldbild des Bereichs erzeugen würde.

Das Bild würde Venen von Ihrem Arm zeigen und sollte so einzigartig sein wie ein Fingerabdruck, damit die Apple Watch erkennen kann, wer die Apple Watch aufgesetzt hat, und sie entsprechend entsperren.

9to5 berichtete, dass Analyst Ming-Chi Kuo behauptete, ein neues Apple Watch-Design würde frühestens 2021 auf den Markt kommen. In dem Bericht heißt es, Kuo spekuliere, dass eine "signifikante Änderung des Formfaktor-Designs frühestens im 2H21 mit neuen Apple Watch-Modellen kommen würde".

MacRumours berichtete, dass Apple in Gesprächen mit taiwanesischen Display-Herstellern war, um im Jahr 2020 MicroLED-Displays in seinen Produkten zu verwenden. Das haben wir bei der Watch Series 6 nicht gesehen, aber vielleicht werden wir dies bei der Watch Series 7 sehen.

Wie wir an der Einführung der Herzüberwachungsfunktionen gesehen haben, ist Apple bestrebt, die Apple Watch zu einem Gerät zu machen, das das Leben fördert. Laut einem Apple-Patent könnte ein zukünftiges Gerät die Art des Wassers erkennen, in dem es sich befindet, und daher beurteilen, ob Sie in einen Fluss oder ins Meer gefallen sind, und dann Ihre Situation beurteilen. Wenn das GPS Ihrer Uhr beispielsweise feststellt, dass Sie sich in tiefem Wasser befinden, kann es so eingestellt werden, dass die Behörden benachrichtigt werden.

Eines der markantesten Merkmale der Apple Watch ist die Digital Crown. Jetzt könnte es einige neue Funktionen bekommen, um es berührungs- oder lichtempfindlich zu machen. Sicherlich würde Apple beabsichtigen, dass die Krone durch diese Methoden empfindlicher wird, nicht weniger. Auch diese wurden dank einer Patentfreigabe entdeckt .

„Die Krone kann ein lichtlenkendes Merkmal umfassen, das konfiguriert ist, um ein Bild eines Objekts in Kontakt mit der Abbildungsoberfläche auf das Bilderfassungselement zu richten“, heißt es in der Anmeldung. Die Krone könnte möglicherweise die Bewegung Ihres Fingers erkennen, wenn Sie die Krone drehen oder berühren.

Apple Insider schlägt vor , dass dies bedeuten könnte, dass die Digital Crown weniger physische Masse hat und daher Platz in der Uhr für andere Komponenten schafft.

Ein von Patently Apple entdecktes Patent zeigt, dass die Apple Watch Digital Crown stattdessen durch einen optischen Fingerabdruckleser ersetzt wird, der dann Gesten erkennen könnte, beispielsweise wenn Sie die virtuelle Krone drehen würden.

Derzeit halten wir es für unwahrscheinlich, dass Apple die Digital Crown entfernt, da sie eines der markantesten Merkmale der Uhr ist. Aber dies könnte in einer zukünftigen Version der Apple Watch passieren, anstatt natürlich für dieses Jahr.

Apple hat ein Patent angemeldet , das den Bildschirm der Apple Watch in einen Touch-ID-Sensor verwandelt. Das Patent stellt fest, dass „das Display eine Bild- oder Videoausgabe für das Uhrengehäuse 100 bereitstellen kann. Das Display kann auch eine Eingabeoberfläche für ein oder mehrere Eingabegeräte bereitstellen, wie beispielsweise ein Berührungssensorgerät, ein Kraftsensorgerät, ein Temperatursensorgerät, und/oder einen Fingerabdrucksensor."

Während wir jetzt viele Telefone mit Fingerabdrucklesern unter dem Display sehen, würde dieser Schritt aufgrund der geringen Größe der Uhr einen ziemlichen technologischen Fortschritt erfordern.

Analyst Ming-Chi Kuo behauptete, Apple werde einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display in das iPhone 2021 einführen, sagte aber auch, dass die Technologie auch in einer neuen Apple Watch verwendet werden könnte.

Derzeit verfügt die Apple Watch über keine biometrische Sicherheit, aber ein Fingerabdrucksensor im Display würde es ermöglichen, einige zu bieten, ohne das Design zu ändern.

The Fast Company berichtete, dass Apple zahlreiche Kliniker und Ingenieure eingestellt hat, um an Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch zu arbeiten, die Blutdruck, Blutzucker oder Diabetes-Management und Schlafverfolgung oder Wissenschaft umfassen sollen. Da diese nicht in der Serie 6 erschienen sind, sind sie vielleicht für die Serie 7 bestimmt?

Ein Patent für die kreisförmige Bildschirmtechnologie wurde genehmigt , nachdem es ursprünglich im Januar 2016 eingereicht wurde. Die Anmeldung erwähnte Handgelenksverschleiß, was einige zu der Annahme veranlasste, dass eine kreisförmige Apple Watch kommen würde.