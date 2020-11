Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple Watch-Angebote am Black Friday sind normalerweise älteren Modellen vorbehalten. In diesem Jahr können Sie jedoch bereits einen erheblichen Betrag für die neue Serie 6 sparen.

Obwohl erst im September angekündigt, sind bestimmte Modelle der Apple Watch 6 bereits bei Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich - und je nachdem, für welche Sie sich entscheiden, können Sie möglicherweise mehr als 100 US-Dollar sparen.

Das Hauptgeschäft, auf das Sie achten sollten, ist das 40-mm-Produkt Red, GPS + Cellular Series 6, das von 499 auf 389,98 US-Dollar reduziert wurde - eine Gesamteinsparung von109 US-Dollar .

Wenn Sie dieselbe 40-mm-Smartwatch von Product Red wünschen, aber die Cellular-Version nicht benötigen, wird auch das Nur-GPS-Modell massiv reduziert. Ab 399 US-Dollar können Sie das Gerät jetzt für 329,98 US-Dollar abholen, was einer Ersparnis von69 US-Dollar entspricht .

Wie gesagt, es ist nicht unbedingt überraschend, Rabatte auf ältere Apple Watch-Modelle zu sehen - oder vielleicht auf die Premium-Versionen des neuesten Modells -, aber dies ist ein herausragendes Angebot für die Einstiegsversion.

Was sind die besten Gründe, sich für eine Apple Watch Series 6 gegenüber einem älteren Modell zu entscheiden?

Unabhängig davon, ob Sie sich für das GPS + Cellular- oder das reine GPS-Modell entscheiden, können Sie den Blutsauerstoffgehalt am Handgelenk messen. Das Always-On Retina Display ist 2,5 heller als das der Serie 5 und das S6-System im Paket um die Uhr auch bis zu 20% schneller anzutreiben.

Natürlich gibt es auch alle üblichen Schnickschnack der Apple Watch, einschließlich EKG-Messungen, täglicher Aktivitätsüberwachung, wasserdichtem Design und der Möglichkeit, Musik und Podcasts zu streamen.

Die einzige Einschränkung bei diesem Deal ist, dass Sie wahrscheinlich schnell handeln müssen, um die Vorteile zu nutzen. Amazon hat nicht angegeben, wann das Geschäft ausläuft, und dies bedeutet möglicherweise, dass es vom Lagerbestand abhängt. Wie immer möchten wir Interessenten dringend bitten, zu streiken und Enttäuschungen zu vermeiden - insbesondere dann, wenn es unwahrscheinlich ist, dass das neueste Modell bis zum nächsten Jahr so stark reduziert wird.

Schreiben von Conor Allison.