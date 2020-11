Apple Watch Black Friday Angebote sehen über £ 120 Rabatt auf Serie 5

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Black Friday-Verkäufe stehen kurz bevor und mit ihnen kommen einige große Einsparungen bei der Apple Watch der letzten Generation.

Während die Apple Watch Series 5 durch die Apple Watch Series 6 ersetzt wurde, bietet das Modell 2019 immer noch viele großartige Funktionen, einschließlich eines eingebauten Kompasses, eines ständig verfügbaren Displays und eines großartigen Designs.

In Großbritannien gibt es Einsparungen von über 100 GBP bei der Apple Watch Series 5 und in den USA einige Einsparungen bei der Apple Watch SE und älteren Apple Watch Series 3.

• Apple Watch Series 5 44 mm GPS & Cellular, jetzt 399,99 € (sparen Sie 129,01 €): Die Watch 5 der letzten Generation bietet so ziemlich alles, was Sie brauchen, jetzt zu einem günstigeren Preis. Sehen Sie sich das Angebot auf Amazon UK an.

• Apple Watch Series 5 40 mm GPS & Cellular, jetzt £ 386,10 (sparen Sie £ 112,90): Die kleinere Version der Watch 5, aber immer noch eine großartige Apple Watch. Sehen Sie sich das Angebot bei Amazon UK an.

• Apple Watch SE GPS 44 mm sparen 20 US-Dollar, jetzt 289 US-Dollar (bisher 309 US-Dollar): Holen Sie sich an diesem Black Friday das größere Apple Watch SE-Modell zu einem ermäßigten Preis und nutzen Sie die meisten der neuesten Funktionen in einem großartigen Design. Sehen Sie den Deal bei Amazon .

• Apple Watch Series 3 GPS & Cellular 38 mm sparen 20 US-Dollar, jetzt 179 US-Dollar (bisher 199 US-Dollar): Dieser Deal gilt für die kleinere Apple Watch Series 3 mit GPS. Nicht das neueste Modell, aber viele tolle Funktionen. Sehen Sie sich das Angebot für Best Buy an .

• Apple Watch Series 3 GPS 38mm sparen 60 US-Dollar, jetzt 119 US-Dollar (bisher 179 US-Dollar): Dieser Deal wird vom 25. bis 28. November live gehen. Sehen Sie den Deal auf Walmart .

Diese Deals laufen wahrscheinlich über den Zeitraum von Black Friday und Cyber Monday, aber nur solange der Vorrat reicht. Es lohnt sich also, eher früher als später zu kaufen.

Wir verfolgen hier alle Smartwatch Black Friday-Angebote , wenn es ein anderes Modell gibt, an dem Sie interessiert sind. In unserer separaten Funktion finden Sie auch eine Zusammenfassung aller Apple Watch-Angebote für alle Modelle.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Apple Watch für Sie geeignet ist, haben wir Sie in unserer Apple Watch versus-Funktion behandelt .

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an.

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an.

Schreiben von Britta O'Boyle.