(Pocket-lint) - Die Spotify Apple Watch-App bietet die Möglichkeit, Musik oder Podcasts ohne Verbindung zum iPhone zu streamen .

Die Apple Watch-App von Spotify bietet die Möglichkeit, Musik auf der Apple Watch abzuspielen und zu steuern, wie Musik auf Spotify Connect-kompatiblen Geräten abgespielt wird. Seit 2018 können Sie jedoch keine Titel mehr für die Offline-Wiedergabe synchronisieren oder Titel direkt von Ihrem Telefon oder LTE auf der Uhr auf die Apple Watch streamen. Es hat gerade den Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe" auf der Apple Watch ersetzt und Ihnen eine verfeinerte Möglichkeit gegeben, die Wiedergabe von Songs zu steuern, die auf Ihrem iPhone oder Spotify Connect-Geräten abgespielt werden.

Mehrere Benutzer haben inzwischen gemeldet (über 9to5Mac), dass sie Musik oder Podcasts direkt über die Watch-App streamen können, sodass sie kein iPhone in der Nähe benötigen, um ihre Wiedergabelisten zu streamen. Sie können dies stattdessen über WLAN oder eine Mobilfunkverbindung tun. Die Funktion scheint gerade getestet zu werden.

In einer Erklärung gegenüber Engadget sagte Spotify, dass nach einer ersten Testphase nun "Streaming-Funktionen für Spotify auf der Apple Watch eingeführt werden". Offline-Hören ist in der Apple Watch-App leider immer noch nicht enthalten. Spotify hat in der Vergangenheit versprochen, dass das Feature in Arbeit ist.

Schreiben von Maggie Tillman.