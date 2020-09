Preis und Angebote für Apple Watch Series 6 und SE: Bezugsquellen für die neue Apple Watch

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE sind jetzt sowohl als Wi-Fi als auch als Wi-Fi + Cellular erhältlich.

Es gibt zwei Größen für jede Variante (42 und 44 mm) sowie zahlreiche Bandoptionen. Weitere Informationen zu Apple Watch-Bändern finden Sie in unserer separaten Anleitung .

Es gibt auch Nike + Versionen beider Uhren. Sie kommen mit einer Nike-Sportband und einigen exklusiven Nike-Gesichtern, aber ansonsten sind sie die gleiche Uhr wie die Standardversionen.

Die Serie 6 ist der ausgehenden Serie 5 sehr ähnlich. Die neue Uhr enthält die aus der Serie 5 übertragene EKG-Funktion sowie die Überwachung des Blutsauerstoffs. Es hat auch das ständig eingeschaltete Display aus der Serie 5 übernommen.

Die Mobilfunkversion ist bei AT & T, T-Mobile und Verizon in den USA sowie bei EE, O2 und Vodafone in Großbritannien erhältlich.

Die Apple Watch SE ist der Smart Buy - es handelt sich im Wesentlichen um die ausgehende Serie 5, auch wenn sie nicht über die EKG-Funktion verfügt oder nicht ständig angezeigt wird. Es ist viel besser als die Serie 3 - siehe unten - aber es fehlen nur wenige Dinge im Vergleich zur Serie 6 (immer im Display)

Entgegen den Erwartungen ist die Apple Watch Series 3 weiterhin zu einem super günstigen Preis erhältlich. Schauen Sie sich die neuesten Angebote für die Apple Watch Series 3 unten an. Es bietet jetzt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kostet deutlich weniger als die Serie 5.

Darüber hinaus kann es viele der gleichen Aufgaben ausführen, auch wenn Design und Größe unterschiedlich sind. Es verfügt nicht über die Blutsauerstoffüberwachung, das ständig verfügbare Display oder die EKG-Funktionen der Serie 6.

Die neueren Uhren sind dünner und der Bildschirm ist auch größer als die der Serie 3 - die Größen der neueren Uhren sind 40 mm / 44 mm anstatt der 38 mm / 42 mm der Serie 3 und früher.

Die Apple Watch-Serien 4 und 5, die Serien 2, 1 und die ursprüngliche Apple Watch werden jetzt nicht mehr angeboten. Aber wenn Sie schnell sind, können Sie möglicherweise einen Last-Minute-Rabatt auf eine Serie 5 erhalten. Sie zahlen jedoch nicht mehr als für eine Uhr SE ...

Schreiben von Dan Grabham.