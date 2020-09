Apple stellt Family Setup vor und macht Apple Watch kinderfreundlich

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die große Veranstaltung von Apple im September hat eine Reihe neuer Funktionen und Geräte für die Apple Watches-Familie gezeigt, nicht zuletzt die neuen Modelle der Serien 6 und SE , sondern auch eine neue Umgebung für Familien.

Mit dem neuen Familien-Setup-Modus können Eltern mehr als eine Apple Watch von ihrem iPhone aus steuern, damit sie ihren Kindern sicher eine Apple Watch geben können, die sie täglich verwenden können.

Damit können Eltern die Uhr einfach einrichten, aber die Geräte werden in eine neue Kategorie eingeordnet, um ihnen eine Reihe von Kindersicherungen zu bieten. Dazu gehören die Kontrolle darüber, auf welche Kontakte aus dem Adressbuch die Uhr zugreifen kann, und Standortbenachrichtigungen, damit sie wissen, wo sich ihre Kinder befinden.

Ein Schulzeitmodus sieht auch sehr nützlich aus: Geben Sie der Uhr ein markantes gelbes Zifferblatt und drehen Sie sie auf "Nicht stören", um sicherzustellen, dass sich die Kinder konzentrieren können.

Der Modus ist Teil von WatchOS 7 und wird für Mobilfunkmodelle der Apple Watch ab Serie 4 verfügbar sein, einschließlich sowohl für SE als auch für Serie 6. Dies bedeutet jedoch, dass das günstigste Modell das noch verfügbare ist S3 verpasst das Feature, eine leichte Enttäuschung für Eltern, die noch keine Uhr für ihr Kind haben.

In Kürze erhalten Sie weitere Informationen zum genauen Aktivieren und Einrichten des Familien-Setups. Weitere Informationen finden Sie in Kürze. Wir wissen jedoch bereits, dass der Plan in Großbritannien zum Start exklusiv für EE sein wird, was einen weiteren Schritt in der Partnerschaft des Netzwerks mit Apple darstellt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.