Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple veranstaltet eine reine Online-Veranstaltung " Time Flies ", bei der eine neue Apple Watch angekündigt wurde, mit der der Blutsauerstoffgehalt gemessen werden kann.

Das in Cupertino ansässige Unternehmen kündigt normalerweise das nächste iPhone im September an, aber 2020 ist kein normales Jahr - daher wird natürlich stattdessen andere Hardware vorgestellt. Führungskräfte von Apple betraten am 15. September die virtuelle "Bühne", um die Apple Watch Series 6 vorzustellen, die neueste in ihrer Reihe von Smartwatches.

Das Modell der Serie 6 ähnelt seinen Vorgängern aus der Apple Watch-Serie 4, verfügt jedoch über einige neue Tricks, darunter neue Sensoren für die Überwachung des Blutsauerstoffs und eine bessere Schlafverfolgung. Es kann den Blutsauerstoffgehalt in nur 15 Sekunden sowohl mit rotem als auch mit infrarotem Licht messen. Apple sagte, es arbeite mit Gesundheitsnetzwerken zusammen, um umfangreiche Studien über die neue Funktion zur Blutsauerstoffmessung zu starten, einschließlich der Frage, ob festgestellt werden kann, ob eine Person an COVID-19 leidet.

squirrel_widget_2670421

Die Serie 6 ist mit einem S6-Prozessor ausgestattet, der auf dem A13-Chip basiert und angeblich eine um bis zu 20 Prozent schnellere Leistung bietet. Es läuft auch auf watchOS 7, das Apple auf der WWDC 2020 angekündigt hat. Dies bedeutet, dass Sie Softwarefunktionen wie natives Schlaf-Tracking, eine Fitness + App, eine Handwaschfunktion und mehr erhalten.

In Großbritannien kostet die Apple Watch Series 6 ab 379 GBP, das GPS + Cellular-Modell ab 479 GBP. In den USA beginnt die Apple Watch Series 6 bei 399 US-Dollar. Sie können es ab Dienstag, 15. September 2020, kaufen. Apple hat angekündigt, dass es ab Freitag, 18. September 2020, ausgeliefert wird. Sie können es in Gold, Graphit, Blau oder Produkt (ROT) erhalten.

Apple kündigte außerdem ein neues Armband mit dem Namen Solo Loop an, das aus einem Stück Silikon ohne Schnallen oder zusätzliche Teile besteht. Es wird in verschiedenen Farben und Stilen angeboten. Es gibt sogar eine geflochtene Garnversion sowie ein neues Lederglied.

Weitere Informationen zu den Enthüllungen von Apple während der Show finden Sie in unserem Apple Hub . Sie können den Stream auch nachträglich hier ansehen. Es beginnt am 15. September um 13 Uhr ET.

1/6 Apple

Schreiben von Maggie Tillman.