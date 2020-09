Apple Watch Series 6 könnte in neuer Farbe kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird voraussichtlich in den nächsten Wochen eine Reihe neuer Geräte ankündigen, darunter die Apple Watch Series 6 , die nach neuesten Gerüchten in einer neuen Farbe erhältlich sein soll.

Leaker @ L0vetodream hat in der Vergangenheit eine gute Erfolgsbilanz mit Apple-Lecks erzielt, und in einem der am 13. September veröffentlichten Tweets heißt es einfach "Neue Farbe für Apple Watch".

neue Farbe für Apple Watch - @ 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 13. September 2020

Der Leaker bietet keine weiteren Informationen darüber, wie die neue Farbe aussehen könnte oder auf welchem Apple Watch-Modell sie erscheinen könnte. Daher wissen wir derzeit nicht, ob es sich um einen neuen Edelstahl, Aluminium, Titan oder Keramik handeln könnte Farbe, oder wenn es sich um eine neue Farbe und ein neues Material handelt, z. B. Kunststoff.

Die Kommentare unter dem Tweet bieten auch keine weiteren Informationen, obwohl viele zu glauben scheinen, dass die neue Farbe ein dunkelblauer oder dunkelblauer Edelstahl sein könnte, was mit den Gerüchten eines blauen iPhone 12 Pro übereinstimmt, das die Option Mitternachtsgrün ersetzt auf dem iPhone 11 Pro .

Apple veranstaltet am 15. September ein virtuelles Sonderereignis mit dem Tag "Time Flies", was darauf hindeutet, dass das Ereignis die Apple Watch Series 6 enthüllen könnte. Wenn eine neue Farbe auf den Karten ist, sollten wir es wahrscheinlich früh genug herausfinden. Im Moment können Sie jedoch in unserer separaten Funktion alles darüber lesen, was von der Apple Watch Series 6 erwartet wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.