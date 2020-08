Micro-LED-Anzeigen könnten auf die Apple Watch kommen, aber nicht für 3-4 Jahre

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde gemunkelt, dass Micro-LED-Anzeigen auf verschiedene Apple-Geräte kommen, aber es wird jetzt vorgeschlagen, dass die ersten Hauptanwendungen für die Technologie auf Smartwatches sein werden. Und deshalb die Apple Watch.

Nun, dies wird einige Zeit entfernt sein, wobei die Daten von 2023 oder 2024 erwähnt werden. Das würde es in die Apple Watch Series 9 oder 10 aufnehmen, wenn Apples Smartwatch weiterhin dem aktuellen Veröffentlichungsdatum folgt.

Die neuesten Gerüchte stammen von Lee Biing-jye, dem Vorsitzenden von Epistar, der von Digitimes berichtet wurde, dass die Einführung des Volumens in Smartwatches voraussichtlich in drei bis vier Jahren stattfinden wird. Lee schlug auch vor, dass es etwas länger dauern würde - 4 bis 5 Jahre - bis Micro LED auf dem TV-Markt eine Massenakzeptanz findet. Lee soll gesagt haben: "Es gibt Smartwatch-Anbieter, die Interesse an der Einführung von Micro-LED-Displays zeigen."

Er fügte hinzu, dass eine Smartwatch-Bildschirmauflösung von etwa 300 x 300 300.000 Micro-LED-Chips entspricht, sodass sie für so etwas wie das 448 x 368-Display der Serie 5 noch höher sein würde .

Das Haupthindernis für die Einführung ist der komplizierte Micro-LED-Herstellungsprozess - es werden Glassubstrate verwendet, die viel getestet werden müssen. Laut Lee hat Epistar an der Entwicklung dieser Technologie gearbeitet.

Schreiben von Dan Grabham.