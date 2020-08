Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat auf seiner weltweiten Entwicklerkonferenz im Juni die nächste Version seines Apple Watch-Betriebssystems watchOS 7 vorgestellt und lädt die Software mit großen Änderungen.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Funktionen der Apple Watch mit watchOS 7 wissen müssen und wann sie verfügbar sein werden.

Offizielle Veröffentlichung später im Jahr

Öffentliche Beta jetzt live

Die watchOS 7 Beta kann von Entwicklern und der Öffentlichkeit live getestet werden. Lesen Sie den Hauptartikel zur watchOS 7 Beta .

In Bezug auf ein offizielles Erscheinungsdatum für alltägliche Verbraucher wird Apple wahrscheinlich irgendwann im Herbst 2020 bereit sein, watchOS 7 bereitzustellen - wenn auch die Watch Series 6 fällig ist - wir können uns nicht vorstellen, dass das Unternehmen die nächste Apple Watch ohne neue Software auf den Markt bringt Eigenschaften.

squirrel_widget_167242

Hier sind einige der besten Funktionen, die Apple für watchOS 7 angekündigt hat, sowie unsere Eindrücke aus erster Hand.

Mit watchOS 7 können Entwickler mehr anpassbare Komplikationen für ihre Apps sowie mehr als eine Komplikation pro App anbieten.

Zum Beispiel könnte Glow Baby Komplikationen wie Flaschenfütterung, Stillen, Pumpstatistiken und Nickerchenzeiten bieten, sodass Eltern die Komplikation auswählen können, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt.

In der Zwischenzeit könnte Dawn Patrol Komplikationen für die Flut, die Windgeschwindigkeit und die Wassertemperatur bieten, sodass Surfer auswählen können, was sie wollen.

Der neue Face Chronograph Pro enthält ein Tachymeter zur Berechnung der Geschwindigkeit basierend auf der über eine festgelegte Strecke zurückgelegten Zeit, während es ein neues X-Large gibt, das bedeutet, dass Sie eine große Uhr und eine einzige übergroße Komplikation haben können.

Das Foto-Gesicht bietet auch die Möglichkeit, einen Farbfilter hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie Komplikationen und Text über dem Bild erkennen, sofern Sie eine geeignete Farbe auswählen.

Benutzer können auch ihre eindeutig konfigurierten Zifferblätter in watchOS 7 freigeben. Wenn ein Freund also ein gewünschtes Zifferblattlayout hat, kann er es über eine URL oder eine Nachricht mit Ihnen teilen - dies ist wirklich einfach.

Clevererweise wird dem Empfänger angeboten, alle Apps herunterzuladen, die er benötigt, damit die Komplikationen funktionieren.

Apple Maps kann jetzt Radfahrern Anweisungen geben. Es funktioniert am besten auf Radwegen und kann Fahrer vor steilen Anstiegen oder Treppen warnen. Sie können auch eine Option auswählen, um Treppen ganz zu vermeiden. Es wird zum Start nur in ausgewählten Städten erhältlich sein - in New York, in der San Francisco Bay Area sowie in Shanghai und Peking in China. Apple sagte jedoch, dass es in Zukunft in weiteren Städten erhältlich sein wird.

Wenn Sie den Fahrtrichtungsmodus verwenden, werden Sie von Maps angewiesen, wann Sie vom Fahrrad absteigen und gehen oder die Treppe nehmen müssen, um Zeit zu sparen.

Die Aktivitäts-App wurde in watchOS 7 (passend zur neuen Version in iOS 14 ) in eine neue Fitness-App umbenannt und ein neues Trainings-Tracking hinzugefügt. Das Software-Update bietet Tanz-Tracking, einschließlich Bollywood-, Cardio-Tanz-, Hip-Hop- und Latin-Tanz, sowie Workout-Tracking für Kerntraining, funktionelles Krafttraining und Abklingzeiten.

WatchOS 7 bietet die Möglichkeit, Ihre Schlafgewohnheiten zu verfolgen, und enthält die Funktionen "Schlafenszeit", die wir auf dem iPhone gesehen haben. Die Idee ist, dass Sie ein Schlafziel, Schlafenszeit und Weckzeit (mit Alarm) festlegen, um sicherzustellen, dass Sie schlafen gehen und pünktlich aufwachen.

Als Teil dieser Funktion bietet die Apple Watch einen stillen haptischen Alarm, wenn Ihre Uhr auf leise oder leise Geräusche eingestellt ist, während auf dem Weckbildschirm der Akku angezeigt wird. Wenn Sie die Schlafüberwachung aktiviert haben und der Akku kurz vor dem Schlafengehen zu schwach ist, werden Sie von der Apple Watch daran erinnert, ihn aufzuladen.

Bei der Schlafverfolgung werden Mikrobewegungen vom Beschleunigungsmesser der Apple Watch erfasst, um zu erfassen, wann Sie schlafen und wie viel Schlaf Sie erhalten. Dies ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Sie können die App auch dann verwenden, wenn Sie sie nicht verwenden der Schlaf-Tracking-Teil.

Sie sehen eine Visualisierung Ihres vorherigen Schlafes, wenn Sie morgens aufwachen, und es wird auch eine Tabelle verfügbar sein, die Ihren wöchentlichen Schlaftrend zeigt.

Ein neuer Wind-Down-Modus ist auch in watchOS 7 als Teil der Sleep-App enthalten. Sie können mit Ihrem iPhone zusammenarbeiten, um sich im Bett zu entspannen - wie der Name schon sagt. 45 Minuten vor Ihrer geplanten Schlafenszeit ist der empfohlene Zeitraum.

Sie können beispielsweise Schlummerbenachrichtigungen ausführen (im Grunde genommen nicht stören), Meditations-Apps öffnen oder eine Musikwiedergabeliste aktivieren. Sie können sogar Smart Home-Voreinstellungen aktivieren.

Mit WatchOS 7 erhalten Sie Zugriff auf viele der neuen Siri-Updates, die mit iOS 14 geliefert werden . Das neue Diktat auf dem Gerät sollte die Sprachnachrichten und die Ergebnisse bei Suchanfragen verbessern. Mit den neuen Übersetzungsfunktionen können Sie Gespräche in anderen Sprachen direkt von Ihrem Handgelenk aus führen. Die Apple Watch unterstützt auch das Ankündigen von Nachrichten mit Siri.

In watchOS 7 kann Ihre Apple Watch automatisch anhand der Bewegung Ihrer Hände und des Geräusches von fließendem Wasser erkennen, wann Sie mit dem Händewaschen beginnen. Wir haben jedoch festgestellt, dass Sie es zuerst in den Einstellungen aktivieren müssen.

Sobald die Uhr feststellt, dass Sie Ihre Hände waschen, wird ein Countdown gestartet, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Hände so lange waschen, wie von den Gesundheitsbehörden empfohlen - 20 Sekunden.

Wenn Sie aufhören, Ihre Hände zu waschen, bevor die 20 Sekunden abgelaufen sind, werden Sie aufgefordert, weiterzumachen, und Sie werden daran erinnert, Ihre Hände zu waschen, wenn Sie ebenfalls nach Hause zurückkehren. Ihre Handwaschgewohnheiten werden in der Gesundheits-App gespeichert.

Die WHO empfiehlt, dass Menschen 40 Stunden pro Woche nur Geräusche über 80 Dezibel hören, was zufällig einfach ist, wenn Sie ein begeisterter Kopfhörerbenutzer sind.

Mit watchOS 7 informiert Sie Ihre Apple Watch, sobald Sie dieses Limit in einer bestimmten Woche erreicht haben, und bietet Ihnen Optionen zum Schutz Ihres Gehörs. Dies wird wahrscheinlich für einige ärgerlich sein, aber natürlich die langfristige Gesundheit fördern.

Schreiben von Maggie Tillman und Dan Grabham.