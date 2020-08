Apple Watch Series 6 Spezifikationen, Gerüchte, Neuigkeiten und Erscheinungsdatum

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apples nächste Smartwatch wird erst in einigen Monaten erscheinen, wahrscheinlich neben der iPhone 12-Reihe , aber es kursieren immer noch zahlreiche Gerüchte darüber, was wir erwarten können.

Hier ist alles, was wir bisher über die Apple Watch Series 6 gehört haben, zusammen mit dem, was Watch OS 7 bestätigt.

Wahrscheinlich Apple Watch Series 6

Im Gegensatz zum iPhone hat Apple nicht an der Namensstruktur der Uhr herumgespielt. Da dem Original die Apple Watch Series 1 folgte, hat das Unternehmen jedes Jahr fortlaufende Nummern vergeben.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die diesjährige Uhr als Apple Watch Series 6 bezeichnet wird und die Apple Watch Series 5 von 2019 ablöst .

Auf der neuen Uhr wird Apples watchOS 7 ausgeführt , das während der virtuellen Entwicklerkonferenz von Apple am 22. Juni vorgestellt wurde.

Ende September / Anfang Oktober enthüllen jetzt vorausgesagt

Voraussichtlicher Start im Oktober

Apple veranstaltet sein iPhone-Startereignis normalerweise im September eines jeden Jahres und die nächste Iteration der Uhr wird normalerweise zur gleichen Zeit angekündigt.

Apple hat jedoch bestätigt, dass sich das iPhone um "einige Wochen" verzögern wird. Wir gehen daher davon aus, dass sich auch die Watch Series 6 verzögert und voraussichtlich im Oktober in den Handel kommt.

Wir hatten zuvor vorausgesagt, dass das iPhone- und Apple Watch-Ereignis am 8. September 2020 stattfinden würde, aber jetzt erwarten wir, dass das Ereignis Ende September, Anfang Oktober stattfinden wird.

Konzentrieren Sie sich auf Fitness - erweiterte Funktionen

Schlaf-Tracking

Verbesserte Akkulaufzeit

Intelligente Träger

Die Apple Watch Series 4 hat einige große Designänderungen in Bezug auf das Display vorgenommen, und die Series 5 übernimmt das gleiche Design. Der allgemeine Stil und die Form bleiben die gleichen wie bei der Originaluhr , aber die Serien 4 und 5 bieten viel mehr Bildschirm bei ähnlichen Fußabdrücken.

Wir erwarten daher einige größere Designänderungen für die Apple Watch Series 6, da die Series 5 nur einige kleine Updates bot, darunter ein Always On Display und einen eingebauten Kompass. Die Apple Watch hat seit ihrer Einführung den gleichen Formfaktor. Wir wären also überrascht, diese Änderung dramatisch zu sehen, aber Sie wissen es nie.

Wir erwarten auch mehr Gesundheits- und Fitnessfunktionen, vielleicht Garmin mit mehr Lauffunktionen wie zum Beispiel Trittfrequenz-Tracking. Garmin leistet auch einen großartigen Beitrag dazu, dass Benutzer ihre Läufe oder Aktivitäten teilen können, sodass wir uns nicht wundern würden, wenn Apple ein Blatt aus diesem Buch herausnehmen würde. Ein Gerücht, das immer wieder auftaucht, ist die Möglichkeit, den Blutsauerstoffgehalt zu überprüfen. Dies würde jedoch neue Hardware erfordern, mit der die Serie 6 angeblich geliefert wird.

Wir würden gerne Verbesserungen des Akkus sehen, die mit anderen Smartwatches auf dem Markt übereinstimmen, wie beispielsweise die Samsung Galaxy Watch, und wir möchten auch die Schlafverfolgung der Serie 6 sowie die Roaming-Funktionen sehen. Apple hat Sleep Tracking als Teil von Watch OS 7 veröffentlicht. Wir wissen also, dass es in irgendeiner Form erhältlich ist, aber es sieht nicht so aus, als wäre es so detailliert wie einige andere Geräte auf dem Markt.

Es wäre auch großartig zu sehen, wie die Apple Watch mehr freischaltet. Anstatt nur Ihren Mac entsperren zu können, könnte er beispielsweise auch als Office-Schlüsselkarte fungieren.

Andere Möglichkeiten könnten Dinge wie intelligente Armbänder, Unterstützung von Zifferblättern durch Dritte, eine Kamera und eine Gesichtserkennung sein , obwohl wir vermuten, dass die beiden letzteren eher Wunschdenken als plausible Ergänzungen sind, hauptsächlich aufgrund des Platzmangels für die Sensoren.

Apple kündigte Watch OS 7 während der WWDC am 22. Juni an und enthüllte einige Funktionen, die sowohl für ältere als auch für neue Apple Watches verfügbar sein werden. Sie können mehr über Watch OS 7 in unserer separaten Funktion lesen , aber hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten neuen Funktionen, die es mit sich bringen wird.

Mehr anpassbare Zifferblätter

Gemeinsam nutzbare Zifferblätter

Abbiegehinweise in Karten

Aktivitäts-App in Fitness-App umbenannt

Fähigkeit, Tanz als Training zu verfolgen sowie Abkühlung und funktionelle Stärke

Schlaf-Tracking

Stille Alarme

Entspannungsmodus, um dich fürs Bett fertig zu machen

Siri-Verbesserungen, einschließlich Übersetzung

Handwasch-Tracking mit 20-Sekunden-Countdown-Timer

Weitere Gehörschutzfunktionen

Hier finden Sie alle Gerüchte und Neuigkeiten rund um die Apple Watch Series 6.

MySmartPrice berichtete, dass auf mehreren Zertifizierungswebsites eine Reihe von Apple-Batterien entdeckt wurden, darunter UL Demco mit der Modellnummer A2327.

Die Website schlägt vor, dass diese Modellnummer in einer Variante der Apple Watch Series 6 mit einer Kapazität von 303,8 mAh enthalten sein könnte, die größer wäre als die der Watch Series 5.

Das chinesische Outlet Digitimes berichtete, dass seine Quellen behauptet haben, die Apple Watch Series 6 werde mit einem Blutsauerstoffsensor an Bord geliefert .

Apple bestätigte in seiner Gewinnaufforderung für das dritte Quartal, dass die nächste Telefonserie etwas später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Luca Maestri, CFO von Apple, sagte: "Letztes Jahr haben wir Ende September mit dem Verkauf neuer iPhones begonnen. In diesem Jahr erwarten wir, dass das Angebot einige Wochen später verfügbar sein wird."

Apple enthüllte einige der Details, die im Rahmen des Software-Updates für Watch OS 7 erscheinen werden, das später in diesem Jahr verfügbar sein wird, einschließlich Schlaf-Tracking.

Von YouTuber @NikiasMolina ist ein Tweet erschienen, der behauptet, einige der Funktionen der Apple Watch Series 6 zu enthüllen. Der Tweet schlägt vor, dass wir einen Blutsauerstoffsensor sehen werden, zusammen mit Schlaf-Tracking und einer längeren Akkulaufzeit.

Es deutet auch auf den S6-Chip und die Fähigkeit hin, psychische Anomalien zu erkennen, denen wir sehr skeptisch gegenüberstehen.

Wie wir aus der Einführung von Herzüberwachungsfunktionen gesehen haben, möchte Apple die Apple Watch zu einem Gerät machen, das das Leben fördert.

Laut einem Apple-Patent könnte ein zukünftiges Gerät die Art des Wassers erkennen, in dem es sich befindet, und daher beurteilen, ob Sie in einen Fluss oder ins Meer gefallen sind, und dann Ihre Situation beurteilen. Wenn das GPS Ihrer Uhr beispielsweise feststellt, dass Sie sich in tiefem Wasser befinden, kann dies so eingestellt werden, dass die Behörden alarmiert werden.

Die Überwachung des Blutsauerstoffs würde neue Hardware erfordern, aber es ist möglich, dass dies in der Serie 6 verfügbar sein könnte. Die Schlafverfolgung bringt jedoch ein kleines Problem mit sich, da die meisten Leute ihre Apple Watch über Nacht aufladen.

Wir glauben, dass die Funktion mit einer längeren Akkulaufzeit der Uhr zusammenfallen müsste, da die Möglichkeiten zum Aufladen geringer wären.

Durchgesickerter iOS 14-Code enthüllte einige watchOS 7-Funktionen, die natürlich für die Apple Watch 6 verfügbar sein werden. Die Apple Health-App auf einem iPhone und eine Sleep-App für die Watch enthalten ein Schlafziel.

Es wird auch ein neues Zifferblatt namens Infograph Pro mit Tachymeter-Funktion geben und es wird auch ein Foto-Zifferblatt geben. Eltern können möglicherweise auch die Apple Watches von Kindern verwalten, und es gab auch Hinweise auf eine Blutsauerstoff-Erkennungsfunktion, die von 9to5Mac entdeckt wurde .

Eines der markantesten Merkmale der Apple Watch ist die Digital Crown. Jetzt könnte es einige neue Funktionen geben, die es berührungs- oder lichtempfindlich machen. Sicherlich würde Apple beabsichtigen, dass die Krone durch diese Methoden empfindlicher wird, nicht weniger. Auch diese wurden dank einer Patentfreigabe entdeckt .

"Die Krone kann ein Lichtlenkungsmerkmal enthalten, das konfiguriert ist, um ein Bild eines Objekts, das mit der Abbildungsoberfläche in Kontakt steht, auf das Bilderfassungselement zu lenken", heißt es in der Ablage. Die Krone kann möglicherweise die Bewegung Ihres Fingers erkennen, wenn Sie die Krone drehen oder berühren.

Apple Insider schlägt vor , dass dies bedeuten könnte, dass die Digital Crown weniger Platz benötigt, sodass in der Uhr Platz für andere Komponenten vorhanden ist.

Ein von Patently Apple entdecktes Patent zeigt, dass die Apple Watch Digital Crown stattdessen durch einen optischen Fingerabdruckleser ersetzt wird, der dann Gesten erkennen kann, z. B. wenn Sie die virtuelle Krone drehen.

Derzeit halten wir es für unwahrscheinlich, dass Apple die digitale Krone entfernt, da dies eines der markantesten Merkmale der Uhr ist. Aber dies könnte in einer zukünftigen Version der Apple Watch passieren, anstatt natürlich für dieses Jahr.

Apple hat ein Patent angemeldet , das den Apple Watch-Bildschirm in einen Touch ID-Sensor verwandelt. Das Patent stellt fest, dass "die Anzeige eine Bild- oder Videoausgabe für den Uhrenkörper 100 bereitstellen kann. Die Anzeige kann auch eine Eingabefläche für eine oder mehrere Eingabevorrichtungen bereitstellen, wie eine Berührungserfassungsvorrichtung, eine Krafterfassungsvorrichtung, eine Temperaturerfassungsvorrichtung, und / oder einen Fingerabdrucksensor. "

Während wir derzeit viele Telefone mit Fingerabdrucklesern unter dem Display sehen, würde dieser Schritt aufgrund der geringen Größe der Uhr einen erheblichen technologischen Fortschritt erfordern.

Der Twitter-Nutzer Daniel Marcinkowski entdeckte die noch zu veröffentlichende Sleep-App für die Apple Watch, die in einem App Store-Eintrag erwähnt wird. Die Referenz für Apples vorinstallierte Alarm-App auf der Apple Watch wurde angezeigt.

Marcinkowski hat einen Screenshot geteilt, der eine unveröffentlichte Version der Alarm-App mit der Bezeichnung "Schlaf" und eine Empfehlung zu "Schlafenszeit einstellen und in der Schlaf-App aufwachen" zeigt. Es ist nicht klar, ob diese Funktion vor der Serie 6 erscheinen könnte, aber wir wären überrascht, wenn es nicht zum Modell 2020 käme.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat behauptet, Apple werde einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display des iPhone 2021 einführen, aber er sagte auch, dass die Technologie auch in einer neuen Apple Watch verwendet werden könnte.

Derzeit verfügt die Apple Watch über keine biometrische Sicherheit, aber ein eingebauter Fingerabdrucksensor würde es ihr ermöglichen, einige zu bieten, ohne das Design zu ändern.

Bloomberg berichtete, dass Apple die Schlaf-Tracking-Technologie für seine Apple Watch testete. Obwohl einige dachten, dass es in der Serie 5 ankommen würde, sagte Bloomberg immer, dass es nicht vor 2020 in der Serie 6 erscheinen würde.

The Fast Company berichtete, dass Apple zahlreiche Kliniker und Ingenieure beauftragt hat, an Gesundheitsfunktionen für die Apple Watch zu arbeiten, zu denen Blutdruck-, Blutzucker- oder Diabetes-Management sowie Schlaf-Tracking oder Wissenschaft gehören sollen. Da diese nicht in der Serie 5 erschienen sind, sind sie vielleicht für die Serie 6 bestimmt?

Ein Patent für kreisförmige Bildschirmtechnologie wurde genehmigt , nachdem es ursprünglich im Januar 2016 eingereicht worden war. In der Einreichung wurde die Abnutzung des Handgelenks erwähnt, was einige zu der Annahme veranlasste, dass eine kreisförmige Apple Watch kommen würde.

1/4 Alcion Design

Schreiben von Britta O'Boyle.