Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Apple Watch ist ein großartiges Gerät, mit dem Sie Ihre Fitness verbessern und gleichzeitig Smartphone-Benachrichtigungen anbieten können. Egal, ob Sie durch Laufen, Radfahren, Schwimmen oder verschiedene Geräte im Fitnessstudio fit werden möchten oder nur versuchen, sich zu motivieren, vom Sofa zu steigen, Apples Wearable macht Sie nicht nur auf eine neue Nachricht aufmerksam oder E-Mail.

Diese Funktion deckt alles ab, was Sie über die Apple Watch und ihre Fitnessfunktionen wissen müssen, von der Auswahl des richtigen Trainings und der Änderung Ihres Bewegungsziels bis hin zum Wettbewerb mit Freunden und der Verwendung von Fitness-Apps von Drittanbietern.

Die Fitness der Apple Watch konzentriert sich hauptsächlich auf drei Ringe: Bewegen, Trainieren und Stehen. Das Ziel ist es, jeden Ring jeden Tag zu vervollständigen. Schließe alle drei ab und du beendest den Tag, bekommst sieben in einer Reihe und du bekommst eine perfekte Woche. Wenn Sie einen Ring abschließen, erhalten Sie ein sich drehendes Feuerwerk von Catherine, das anzeigt, dass Sie es gut gemacht haben. Am Ende der Woche erhalten Sie auch Benachrichtigungen, wenn Sie eine "perfekte Woche" hatten oder andere Erfolge erzielt haben.

Alles was Sie tun müssen, ist die Apple Watch aufzusetzen und sie wird Sie verfolgen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Ringe den ganzen Tag über im Auge zu behalten. Sie können sich für das dedizierte Activity-Zifferblatt entscheiden oder eine Apple Watch-Komplikation auswählen, wenn Sie etwas subtiler sein möchten.

Die Übungs- und Standringe können nicht angepasst werden. Der Übungsring (grün) ist auf 30 Minuten pro Tag eingestellt, während der Stand (blau) auf 12 Minuten eingestellt ist. Übung muss jedoch nicht Laufen, Schwimmen oder eine HIIT-Sitzung sein. Es kann so einfach sein wie schnelles Gehen, aber Sie müssen zügig gehen, um den Übungsring zu vervollständigen, wenn Sie das Gehen als Ihre Aktivität wählen.

Um den Standring zu vervollständigen, müssen Sie länger als eine Minute pro Stunde stehen und sich bewegen. Tun Sie das für 12 Stunden und Sie vervollständigen den blauen Ring.

Das Bewegungsziel (rot) ist anpassbar und bezieht sich auf die Anzahl der aktiven Kalorien, die Sie an einem Tag verbrennen. Die Idee ist, es erreichbar zu machen, aber nicht ohne Aufwand. Machen Sie Ihr Bewegungsziel zu niedrig und Sie werden es nicht versuchen, setzen Sie es zu hoch und Sie werden aufgeben, also seien Sie realistisch.

Ihr Verschiebungsziel hängt davon ab, wie aktiv Sie sein möchten. Aktive Kalorien werden basierend auf einer Reihe von Parametern berechnet, darunter Herzfrequenz, Bewegung, Aktivität und viele andere Faktoren.

Zum Beispiel gibt uns ein 30-minütiges HIIT-Indoor-Cycle-Training ungefähr 260 aktive Kalorien und ungefähr 300 Gesamtkalorien. Diese 260 aktiven Kalorien gehen in Richtung unseres Bewegungsziels, während die Gesamtkalorien einfach und ein Hinweis auf alle Kalorien sind, die im Laufe des Tages verbrannt werden, selbst wenn Sie sitzen.

Die meisten Menschen, die wir kennen, einschließlich uns selbst, streben etwas zwischen 600 und 700 als Bewegungsziel an. Es ist eine Zahl, die am meisten erreichbar ist, aber es erfordert auch, dass Sie irgendwann am Tag aktiv sind. Das heißt, einige aktive Menschen, von denen wir wissen, dass sie Schwierigkeiten haben, 400 zu erreichen, während andere leicht 1000 pro Tag zerschlagen, so dass es sehr stark von Ihnen abhängt.

Nach einer Woche mit der Apple Watch werden Sie jedoch schnell feststellen, wie hoch Ihre täglichen Gesamtwerte sind, sodass Sie Ihr Verschiebungsziel entsprechend festlegen können. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, schlägt die Apple Watch jeden Montagmorgen vor, was Ihr Verschiebungsziel für die kommende Woche sein soll, basierend auf den Aktivitäten der Vorwoche.

Denken Sie daran, es ist nur ein Vorschlag. Sie können das Ziel jederzeit ignorieren, nach unten wählen oder sogar nach oben wählen, je nachdem, wie Sie sich fühlen oder was Sie für die kommende Woche geplant haben. Um Ihr Verschiebungsziel zu ändern, drücken Sie die Aktivitäts-App auf Ihrer Apple Watch und drücken Sie auf Verschiebungsziel ändern.

Sie können Ihre Leistung auf verschiedene Arten verfolgen, entweder über die Apple Watch oder über die Aktivitäts-App auf Ihrem iPhone. Die Apple Watch zeigt Ihnen nur Ihre Leistung für diesen Tag. Wenn Sie sehen möchten, wie Sie es in den vergangenen Tagen getan haben, müssen Sie die Aktivitäts-App auf Ihrem iPhone öffnen.

Es gibt jedoch eine Reihe verschiedener Zifferblätter, mit denen Sie Ihren täglichen Fortschritt verfolgen können. Das Activity Digital-Gesicht enthält prominent die Ringe sowie die spezifische Anzahl von Bewegungspunkten, Übungsminuten und Ständen, die Sie ausgeführt haben. Die Infographic Modular Watch ist mittlerweile eine gute Option, wenn Sie Ihre Uhr auch für andere Zwecke verwenden möchten.

Es gibt auch mehrere Apple Watch-Gesichter, mit denen Sie die Ringe als Komplikation hinzufügen können, sodass Sie immer noch sehen können, wie es Ihnen geht, ohne dass die Ringe im Mittelpunkt Ihres Handgelenks stehen.

TIPP: Wenn Sie auf dem Startbildschirm Ihres iPhones von rechts nach links wischen, wird das Aktivitäts-Widget angezeigt. Wenn Sie darauf tippen, werden weitere Aufschlüsselungen Ihrer Ringdaten und die Möglichkeit zum Anzeigen historischer Daten angezeigt. Wischen Sie zum Hinzufügen des Aktivitäts-Widgets auf Ihrem iPhone von rechts nach links, scrollen Sie nach unten und drücken Sie Bearbeiten. Suchen Sie das Aktivitäts-Widget und drücken Sie "+". Verwenden Sie die Zeilen rechts, um Ihre Widgets neu zu ordnen.

Trends vergleicht Ihre letzten 90 Aktivitätstage mit den letzten 365, wobei Bewegung, Stand, Standminuten, Bewegung, Distanz, Cardio-Fitness, Schritttempo und Lauftempo oben mit einem Pfeil links und einer Zusammenfassung unten angezeigt werden. Wenn Sie das Gleiche oder Besseres tun, ist Ihr Pfeil nach oben gerichtet. Wenn Sie nicht ganz so gut abschneiden, ist Ihr Pfeil nach unten gerichtet.

Sie können auf jeden Trend klicken, um weitere Details zu diesem Trend anzuzeigen, einschließlich der täglichen Durchschnittswerte der letzten sieben Tage, eines Prozentsatzes der Häufigkeit, mit der Sie Ihren Move-Ring oder Stand-Ring in den letzten 365 Tagen und 90 Tagen geschlossen haben, z. und eine Grafik, die das letzte Jahr detailliert beschreibt, wobei die letzten 90 Tage in dieser Trendfarbe hervorgehoben sind.

Vervollständige deine Ringe, trainiere zum ersten Mal in jeder Disziplin oder absolviere eine Serie und du erhältst Abzeichen.

Es gibt virtuelle Auszeichnungen für das Erfüllen festgelegter Aufgaben, z. B. das Abschließen eines neuen "Bewegungsdatensatzes" oder einer "perfekten Woche", und es gibt auch monatliche Herausforderungen , bei denen Sie weitere Abzeichen für bestimmte Aktivitäten erhalten.

Bei den monatlichen Herausforderungen handelt es sich in der Regel um Aufgaben mit mehreren Ereignissen, damit Sie den ganzen Monat über aktiv bleiben. Zu den früheren Herausforderungen von Apple gehörte das Durchführen einer festgelegten Anzahl von Trainingseinheiten, das Verdoppeln Ihres Bewegungsziels um eine bestimmte Anzahl von Malen oder das Durchführen einer bestimmten Anzahl von Trainingseinheiten für eine festgelegte Zeit im Laufe des Monats.

Die Apple Watch liefert verschiedene tägliche Benachrichtigungen, von der Erinnerung an das Aufstehen in einer bestimmten Stunde oder der Aufforderung, einige Minuten lang zügig spazieren zu gehen, um einen Ring zu vervollständigen, bis hin zu ermutigenden Nachrichten.

Die Warnungen sollen Sie dazu veranlassen, sich zu bewegen und somit Ihre Ringe zu vervollständigen. Es kann jedoch irritierend sein, wenn Sie an einem regnerischen Mittwoch um 23:00 Uhr einen zügigen 14-minütigen Spaziergang machen.

Wie Sie auf diese Benachrichtigungen reagieren, liegt bei Ihnen. Sie können entlassen oder ganz ausgeschaltet werden, wenn Sie sie als störend empfinden. Gehen Sie zur Apple Watch-Begleit-App> Scrollen Sie nach unten zu Aktivität> Legen Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen fest.

Sie können zustimmen, Ihre Ringe mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen, damit Sie sehen können, wie es Ihnen im Vergleich zu ihnen geht - Geräte wie Fitbit bieten diese Art von Funktion ebenfalls an. Es wird nicht für alle funktionieren, aber ein bisschen freundlicher Wettbewerb hat noch nie jemanden in unserem Buch verletzt.

Es ist möglich, mehrere Freunde hinzuzufügen und zu entscheiden, ob Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn sie Ringe abschließen oder Sport treiben.

TIPP: Die Entscheidung, Ihre Aktivität mit Freunden zu teilen, mag harmlos klingen, aber wir konnten feststellen, wann Personen, mit denen wir Daten geteilt haben, im Urlaub sind (eine andere Zeitzone bedeutet unterschiedliche Aktivitätsmuster), wann sie verschlafen haben und wann Sie haben nicht gefeiert. Überlegen Sie also zweimal, bevor Sie Personen akzeptieren oder einladen, Ihre Watch-Daten zu teilen.

Für diejenigen, die etwas mehr Schub brauchen, gibt es Wettbewerbe. Sie können sich über einen Zeitraum von sieben Tagen mit einem Freund oder Familienmitglied messen, um herauszufinden, wer am aktivsten ist. Sie erhalten eine festgelegte Anzahl von Punkten, maximal 600 Punkte pro Tag. Die Person mit der höchsten Punktzahl am Ende der Woche gewinnt das Abzeichen. Warnung: Es gibt einen Abschnitt mit Gesamtsiegen. Wenn Sie also verlieren, werden Sie ständig daran erinnert.

Wettbewerbe können nur Einzelwettbewerbe sein, aber Sie können mehrere Wettbewerbe gleichzeitig mit verschiedenen Personen durchführen. Nach unserer Erfahrung dreht sich beim Gewinnen alles um Stealth-Übungen. Wenn Sie die andere Person erwischen möchten, ist es normalerweise eine gute Gewinntaktik, bis 22 Uhr zu warten, um diesen 10 km langen Lauf zu absolvieren.

Einrichten: Öffnen Sie die Aktivitäts-App auf dem iPhone.> Gehen Sie unten rechts zur Registerkarte Freigabe.> Tippen Sie oben rechts auf das Personensymbol.> Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie konkurrieren möchten.> Drücken Sie Mit [Kontaktname] auf Wettbewerb. Die Herausforderung beginnt am nächsten vollen Tag.

Apple Watch bietet eine Reihe voreingestellter Trainingsoptionen, darunter Gehen, Ellipsentraining, Treppenstufen, Laufen, Schwimmen im Pool, Schwimmen im offenen Wasser, HIIT-Training, Radfahren im Freien, Radfahren in Innenräumen, Rudern, Wandern, Yoga und andere. Die Auswahl der richtigen ist entscheidend, damit die Apple Watch versteht, was Sie tun.

Workouts sind alle über die Workout-App auf der Apple Watch verfügbar, auf die als Komplikation zugegriffen werden kann, oder über das App-Symbol auf dem App-Bildschirm. Die Apple Watch erkennt auch, dass Sie nach 10 Minuten Aktivität ein Training durchführen, und schlägt automatisch vor, ein Training für Sie zu beginnen, obwohl es nicht fehlerfrei ist.

Es gibt auch keine Backtrack-Option, wie dies bei Geräten wie Fitbit der Fall ist. Wenn die Apple Watch Ihr Training nicht erkennt, werden Sie nicht belohnt. Wir haben auch den Fehler gemacht, Outdoor Cycle anstelle von Indoor Cycle zu wählen, um nur 30 Minuten zu trainieren und unserem Move-Ziel nicht näher zu kommen. Wählen Sie also richtig.

Die Apple Watch ordnet die Trainingsliste in der Trainings-App basierend auf Ihren Aktivitäten an. Jede Trainingsoption bietet weitere Einstellungen, mit denen Sie Ihre Arbeit gestalten können. Beispielsweise können Sie die Poollänge festlegen, wenn Sie das Poolschwimmtraining verwenden.

Abhängig vom ausgewählten Training können Sie ein offenes Ziel auswählen oder auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, indem Sie auf die drei Punkte auf der von Ihnen ausgewählten Trainingskarte tippen. Zu den spezifischen Zielen gehören Kalorien, Entfernung und Zeit. Die Entfernung ist jedoch nicht als Ziel für einen Indoor-Zyklus oder eine Ellipsentrainer verfügbar.

Setzen Sie Ihr Ziel und der Countdown beginnt. Die Apple Watch liefert unterschiedliche Statistiken für unterschiedliche Trainingseinheiten. In den meisten Fällen erhalten Sie jedoch Zeit, aktive Kalorien, BPM, Durchschnittsgeschwindigkeit und zurückgelegte Strecke. Bei Workouts wie Yoga erhalten Sie einfach aktive und Gesamtkalorien zusammen mit Ihrer Herzfrequenz, während bei Workouts wie Schwimmen Ihr Schlaganfall automatisch anhand Ihrer Handbewegungen erkannt wird.

Öffnen Sie die Apple Watch-Begleit-App> Scrollen Sie nach unten zu Training> Wählen Sie Trainingsansicht. Von hier aus können Sie die Art und Reihenfolge der angezeigten Metriken für jedes Training anpassen.

HILFREICHE TIPPS: Wischen Sie auf Ihrer Apple Watch von links nach rechts, um ein Training zu beenden oder anzuhalten (obwohl die Apple Watch auch automatisch angehalten wird, wenn Sie beispielsweise anhalten, um die Straße zu überqueren). Wischen Sie von rechts nach links, um auf Apple Music zuzugreifen. Drehen Sie beim Schwimmen die digitale Krone, um das Display zu entsperren, und unterbrechen oder setzen Sie Ihr Schwimmtraining fort, indem Sie die digitale Krone und die Seitentaste gleichzeitig drücken.

In der Apple Watch-Begleit-App auf Ihrem iPhone können Sie die Apple Watch aktivieren oder deaktivieren, um Ihren Herzschlag im Bereich Datenschutz zu verfolgen . Wenn Sie sich anmelden, verfolgt die Apple Watch Ihre aktuelle Herzfrequenz und überwacht sie auf Probleme. Sie gibt jedoch auch Rückmeldungen darüber, wie sie sich während des Trainings ändert.

Sie können auch mit der speziellen Herzfrequenz-App auf der Apple Watch auf Ihre Herzfrequenzdaten zugreifen. Sie können Ihre Herzfrequenz jederzeit ablesen, können aber auch im Hintergrund Ihre Ruheherzfrequenz und Ihren Gehdurchschnitt überwachen. Mit der Apple Health App auf dem iPhone können Sie tiefer in die Daten eintauchen.

Bei Apple Watches der Serien 4 und 5 gibt es auch eine EKG-Funktion , mit der Elektrokardiogramm- (EKG- oder EKG-) Messungen durchgeführt werden können. Die EKG-App von Apple kann feststellen, ob Ihr Herzrhythmus Vorhofflimmern (ein unregelmäßiger Herzrhythmus) oder einen normalen Sinusrhythmus aufweist. Benutzer der Apple Watch Series 4 sehen es, sobald WatchOS 5.1.2 auf ihrem Gerät installiert ist.

Das Ablesen ist so einfach wie das Legen eines Fingers auf die digitale Krone der Uhr und das Warten von 30 Sekunden. EKG-Daten werden dann von den Uhrenelektroden gesammelt und in der Gesundheits-App angezeigt, die wiederum über einen PDF-Bericht mit Ihrem Arzt geteilt werden kann. Apple behauptet, der Test sei zu 99 Prozent genau.

In der Aktivitäts-App auf Ihrem iPhone landen alle Ihre Apple Watch-Fitnessdaten. Sie finden Ihre tägliche Leistung, historische Leistungsdaten, alle Ihre Trainingseinheiten (die auch nach bestimmten Trainingseinheiten gefiltert werden können), Ihren Freigabestatus und alle Abzeichen, die Sie verdient haben. Es gibt fünf Registerkarten zum Navigieren: Verlauf, Trends, Workouts, Auszeichnungen und Freigabe.

Der Verlauf reicht bis zu dem Zeitpunkt zurück, an dem Sie die Apple Watch getragen haben, und zeichnet Ihre Bewegungs-, Übungs- und Standwerte auf, wenn Sie sie während dieser Zeit tragen. Sie können die Daten nicht bearbeiten oder löschen.

Trends vergleicht Ihre letzten 90 Aktivitätstage mit den letzten 365, wobei Bewegung, Stand, Standminuten, Bewegung, Distanz, Cardio-Fitness, Schritttempo und Lauftempo oben mit einem Pfeil links und einer Zusammenfassung unten angezeigt werden. Wenn Sie das Gleiche oder Besseres tun, ist Ihr Pfeil nach oben gerichtet. Wenn Sie nicht ganz so gut abschneiden, ist Ihr Pfeil nach unten gerichtet.

Workouts listet alle Workouts auf, die Sie durchgeführt haben. Klicken Sie auf die Registerkarte Training, und Sie erhalten eine Liste mit Monaten mit einer Zusammenfassung der Anzahl der Trainingseinheiten, die Sie durchgeführt haben, sowie der Gesamt- und Durchschnittszeit sowie der Gesamt- und Durchschnittskalorien. Durch Tippen auf einen Monat wird eine Aufschlüsselung jedes Trainings angezeigt, und durch weiteres Tippen auf jedes einzelne Training werden alle Metriken für dieses bestimmte Training angezeigt.

Zum Beispiel werden beim Schwimmen die aktiven Kalorien, die Gesamtkalorien, die Entfernung, die Gesamtzeit, die durchschnittliche Herzfrequenz, die Anzahl der Längen und die Poollänge angegeben. Es zeigt Ihnen auch das durchschnittliche Tempo mit Strichsplits. Zum Laufen erhalten Sie Teilungen, eine Karte Ihres Laufs und Daten wie Höhenunterschied, durchschnittliche Trittfrequenz (Schritte pro Minute). Während Ihres Lauftrainings zeigt die Apple Watch auch rollende Kilometer an, sodass Sie Ihren Split für den vorhergehenden Kilometer sehen können, um zu sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Bei Auszeichnungen finden Sie die Abzeichen, die Sie verdient haben, und sehen, was Sie noch verdienen müssen. Durch die gemeinsame Nutzung können Sie verwalten, wie Sie Ihre Daten mit Ihren Freunden teilen, einschließlich der Stummschaltung ihrer Benachrichtigungen, der vollständigen Entfernung oder der Konkurrenz mit ihnen in einer siebentägigen Herausforderung. Sie erhalten auch eine Übersicht darüber, wie aktiv sie waren, als sie ihre Uhr getragen haben.

Schreiben von Britta O'Boyle.