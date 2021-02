Amazon Alexa unterwegs: Was bedeutet das und welche Kopfhörer und Lautsprecher unterstützen es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2018 kündigte Amazon ein neues Entwicklungskit namens Alexa on the go an, mit dem Dritthersteller Alexa direkt in ihre tragbaren und freihändigen Produkte integrieren konnten. Insbesondere sollte Alexa direkt in Kopfhörer, Bluetooth-Lautsprecher und Smartwatches integriert werden.

Alexa ist nicht mehr auf dein Zuhause beschränkt. Tatsächlich unterstützen viele der Top-Player in der Welt der drahtlosen Lautsprecher und Kopfhörer diese Funktion.

Im Jahr 2018 gab Amazon bekannt, dass Alexa von der nächsten Generation von Kopfhörern und Wearables wie Smartwatches unterstützt werden soll. Um dies zu ermöglichen, kündigte das Unternehmen das mobile Zubehörkit Alexa an. Es ist ein Entwicklungskit, das es Hardware-Unternehmen erleichtert hat, Alexa zu ihren mobilen Zubehörprodukten hinzuzufügen. Amazon sagte, dass sie dies "mit minimalen Investitionen in Hardware oder Integrationsaufwand" tun können.

Du hast recht. So startete das chinesische Unternehmen iMCO 2016 eine Crowdfunding-Kampagne für CoWatch, eine runde Smartwatch aus Edelstahl, die in Alexa integriert war. Ende 2017 konnten mit den drahtlosen Bragi Dash-Ohrhörern auch mit dem Assistenten von Amazon gesprochen werden. Aber diese Produkte waren rar gesät. Alexas überarbeitetes Entwicklungskit für unterwegs beseitigte einige der Hindernisse und machte es viel einfacher, was die Attraktivität vergrößerte und die großen Namen der Hausbesitzer dazu verleitete, hereinzukommen.

Mit dem Alexa Mobile Accessory Kit übernimmt Amazon das Integrationsbit. Hersteller und Entwicklungsteams müssen den Großteil der Codierung für ihre Alexa-Integration nicht mehr ausführen. Es sollte also keine Probleme mehr geben, und wir als Verbraucher haben infolgedessen vom Ansturm neuer Alexa-Kopfhörer und Wearables profitiert. Amazon hat dieses Toolkit auch speziell für leichte Geräte entwickelt.

Mit anderen Worten, Geräte, die nicht viel Rechenleistung haben, einschließlich Gadgets, die immer mit einem Telefon verbunden sind. Das Toolkit von Amazon sendet Sprachanfragen an die Alexa-App unter iOS oder Android. Die App verarbeitet dann die Anfrage, die Ihnen nahtlos erscheinen sollte. Aus Sicht der Hersteller müssen sie jedoch nur Audio aufnehmen und übertragen, was ihre Geräte bereits können.

Die kürzere Antwort lautet: viele. Zu den besten Beispielen zählen unter anderem der sehr beliebte Sony WH-1000XM4 , Jabra Elite 85h, Amazon Echo Buds (offensichtlich), Bose Noise Cancelling Headphones 700 , Jabra Elite Active 75t und der Bose QC 35ii .

Sony, Bose, JBL und Jabra haben die Unterstützung vieler ihrer Top-Geräte übernommen, ob über Kopfhörer oder über drahtlose Ohren.

In ähnlicher Weise finden Sie jetzt drahtlose Bluetooth-Lautsprecher von Bose, Bang & Olufsen und Ultimate Ears als Echo-Alternativen. Sogar Polk und Sonos bauen diese Funktion in ihre Soundbars und Mehrraumlautsprecher ein.

Schreiben von Maggie Tillman und Elyse Betters.