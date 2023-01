Die CZ Smart Uhr von Citizen wird noch intelligenter, je öfter Sie sie tragen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Citizen hat eine aktualisierte Version seines Wearables CZ Smart angekündigt. Diesmal soll es noch intelligenter werden, je mehr Menschen es tragen.

Aufbauend auf der vorherigen CZ Smart, sagt Citizen, dass die neue Version in der Lage ist, zu lernen und Muster von Müdigkeit und Wachsamkeit zu antizipieren, um den Trägern mehr nützliche Daten über ihren Körper und ihr geistiges Wohlbefinden zu geben.

Ermöglicht wird dies durch die Integration von Forschungsergebnissen des Ames Research Center der NASA mit KI, die in Zusammenarbeit mit IBM entwickelt wurde. Das Ergebnis ist eine CZ Smart YouQ-App, die in der Lage ist, die Gesundheit des Trägers im Auge zu behalten. Dazu gehört laut Citizen ein Biofeedback in Echtzeit, während die App auch den Chronotyp des Trägers lernt und versteht. Das ist die Zeit, in der jemand am liebsten schläft und aufwacht, wie es scheint.

Das bedeutet, dass diese neue Uhr die Müdigkeit des Trägers verfolgt und ihn darüber informiert, so dass er sich bessere Gewohnheiten aneignen kann, um die Müdigkeit zu verringern und die Wachsamkeit im Laufe der Zeit zu erhöhen. Die Theorie ist, dass die Menschen durch die Bereitstellung von mehr Daten fundierte Entscheidungen treffen können.

Die physische Uhr ist 41 mm groß, hat einen 1,3-Zoll-AMOLED-Bildschirm und wird von einem Qualcomm Snapdragon Wear4100+ Chip mit 8 GB Speicher angetrieben. Laut Citizen kann der Träger eine Akkulaufzeit von mehr als 24 Stunden erwarten, wobei eine vollständige Aufladung nur 40 Minuten dauert. Eine ganze Reihe von Sensoren ist vorhanden, darunter ein Gyroskop, ein Höhenmesser, ein Barometer, ein Beschleunigungsmesser, ein Herzfrequenzsensor, ein SP02 und ein Umgebungslichtsensor, die alle korrekt funktionieren.

Der Preis beginnt bei 350 Dollar, wenn die neue CZ Smart im März in den USA in den Handel kommt. Die internationale Verfügbarkeit und die Preise sind leider noch nicht bekannt gegeben worden.

Schreiben von Oliver Haslam.