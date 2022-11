Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Modemarke Diesel hat eine neue Version ihrer Smartwatch Giffed vorgestellt, die sechste Generation.

Die Diesel Giffed Gen 6 Uhr verwendet die neueste Version des Google-Betriebssystems - Wear OS 3 - und eine neue Begleit-App für Android und iOS, die ein "reichhaltigeres Erlebnis" als die letzte bietet. Dazu gehören die Anpassung von Zifferblättern, die Anzeige von Gesundheits- und Wellness-Daten und die Auswahl eines intelligenten Batteriemodus.

Die neue Smartwatch lässt sich außerdem schneller aufladen als das Vorgängermodell - bis zu zweimal schneller. Es dauert jetzt nur noch 30 Minuten, um eine 80-prozentige Ladung zu erreichen.

Im Inneren wird die Griffed Gen 6 von der Snapdragon Wear 4100+ Plattform angetrieben. Sie verfügt über Sensoren zur Messung von SpO2 - dem Sauerstoffgehalt im Blut - und der Herzfrequenz. Sie können auch die Schlafqualität anzeigen, nachdem Sie sie über Nacht getragen haben.

Amazons Sprachassistent Alexa wird unterstützt, ebenso wie Spotify und YouTube Music. Außerdem gibt es anpassbare Ziffernblätter für den Zugriff auf Schnelleinstellungen und das Zifferblatt. Außerdem kann sie für kontaktlose Zahlungen über Google Wallet verwendet werden.

Bluetooth 5 LE, Wi-Fi, GPS und NFC SE sind ebenfalls an Bord.

Die Diesel Griffed Gen 6 Uhr ist ab sofort in verschiedenen Lünetten- und Armbandvarianten erhältlich, darunter Silber/Schwarz und Rotguss/Schwarz. Der Preis liegt bei £329 in Großbritannien und $350 in den USA.

Schreiben von Rik Henderson.