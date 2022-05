Amazfit bringt seine bisher robusteste Smartwatch auf den Markt, die T-Rex 2

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Amazfit hat mit der T-Rex 2 einen neuen Neuzugang in seiner Reihe robuster Outdoor-Wearables angekündigt.

Die neueste Smartwatch hat fünfzehn militärische Härtetests bestanden, so dass Amazfit davon ausgeht, dass sie für alles bereit ist, was man ihr zumuten kann.

Sie verfügt über integrierte GPS-Navigation, Dual-Band-Konnektivität und ist bis zu 10 ATM wasserdicht, was sie zu einem großartigen Partner für alle macht, die sich in die Wildnis wagen.

Darüber hinaus bietet sie eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen, wovon die meisten Smartwatches nicht einmal zu träumen wagen.

Ein barometrischer Höhenmesser und ein Kompass helfen bei der Navigation, ebenso wie Fitness-Tracking und mehr als 150 verschiedene Sportmodi, aus denen man wählen kann.

Die T-Rex 2 verfügt über eine neue Funktion zum Importieren von Routen, die es Ihnen ermöglicht, zuvor ausgewählte Routen zu importieren und ihnen allein mit der Uhr zu folgen.

Amazfit

Zur Überwachung der Gesundheit kann die Uhr mit ihrem BioTracker mit sechs Fotodioden rund um die Uhr die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung des Blutes und das Stressniveau überwachen - wir können uns allerdings vorstellen, dass die Batterie dabei keine 24 Tage durchhält.

Der Bildschirm ist auf 1,39 Zoll gewachsen und verfügt über ein ähnliches kreisförmiges AMOLED-Display wie der T-Rex Pro, der vor ihm erschien.

Das T-Rex 2 wird in vier von der Natur inspirierten Farbpaletten erhältlich sein. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juni in Italien, Deutschland und Frankreich. Es wird im Laufe des Juni in weiteren Ländern erhältlich sein.

Wenn der T-Rex 2 wie Ihr idealer Partner für Abenteurer klingt, kostet er in Europa 229,99 €, die Preise für andere Regionen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Schreiben von Luke Baker.