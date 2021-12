Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es sieht so aus, als ob Louis Vuitton plant, eine neue Ergänzung seiner Tambour Horizon Connected Watch-Reihe einzuführen.

Laut Gadgets and Wearables steht die nächste Smartwatch von Louis Vuitton kurz vor der Markteinführung. Der luxuriöse Zeitmesser namens Tambour Horizon Light Up verfügt angeblich über einen Satz von 24 LED-Leuchten und wird mit einem eigenen angepassten Betriebssystem anstelle von Wear OS geliefert. Ein interessanter Leckerbissen zu diesem proprietären Betriebssystem: Es ist "made for iPhone" und auch mit Android und HarmonyOS kompatibel.

Ansonsten sind die Details schlank. Bisher wurde nur berichtet, dass die Uhr von Qualcomms Snapdragon 4100-Prozessor angetrieben wird und 1 GB RAM und 8 GB Speicher bietet. Es verfügt über einen Always-On-Touchscreen aus gebogenem Saphirglas und zeigt eine Wisch-basierte Benutzeroberfläche an. Durch Wischen werden Benachrichtigungen, Metriken, Einstellungen und ein Bildschirm "Meine Reise" angezeigt, auf dem Pläne und Bordkarten gespeichert sind.

Zu den weiteren Funktionen gehören angeblich anpassbare Zifferblattoptionen und grundlegende Gesundheitsverfolgung.

Wie erstmals in Hypebeast berichtet (die Artikelseite leitet jetzt weiter), soll die Uhr in wenigen Wochen vor der CES 2022 am 7. Januar auf den Markt kommen. Pocket-lint hat Louis Vuitton und seine Muttergesellschaft LVMH um einen Kommentar gebeten. Wir melden uns zurück, wenn weitere Details bekannt werden.