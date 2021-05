Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hublot hat vor der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2020 eine luxuriöse Smartwatch mit Wear OS angekündigt.

Es heißt Hublot Big Bang und UEFA Euro 2020 und ist Teil des Big Bang e- Programms. Es ist jedoch in limitierter Auflage erhältlich, enthält eine NFT für die ersten 200 Käufer und eine Lünette mit den Flaggen der 12 Gastgeberländer des Turniers. Denken Sie daran, dass die UEFA Euro 2020 aufgrund der Pandemie verschoben wurde und aufgrund von Einschränkungen und Änderungen des Veranstaltungsortes nicht alle Nationen vertreten sein werden.

An anderer Stelle hat es die gleiche Urknall-Ästhetik. In Black Magic gibt es ein 42-mm-Gehäuse, ein mit Saphirglas beschichtetes 1,2-Zoll-AMOLED-Display mit 390 × 390 Pixeln und einen Druckknopf an der Drehkrone, der Funktionen aktiviert. In Bezug auf die Hardware enthält es einen veralteten Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 GB RAM, 8 GB internen Speicher und einen 300-mAh-Akku, dessen vollständiger Ladevorgang 2,5 Stunden dauert.

Da es sich um eine limitierte Edition handelt, sind nur 1.000 Einheiten verfügbar. Das Nonne-fungible Token enthält einen Auszug aus dem Hublot Fusion Podcast.

Um zu sehen, wie sich die Hublot Big Bang e UEFA Euro 2020 im Wert von 5.800 US-Dollar mit anderen verfügbaren Uhren vergleichen lässt, sehen Sie sich hier unsere Zusammenfassung der Top-Armbänder an.

Schreiben von Maggie Tillman.