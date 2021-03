Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mobvoi hat eine neue TicWatch-Smartwatch vorgestellt . Es heißt TicWatch Pro S und verfügt über ein Dual-Display, das über einen AMOLED-Bildschirm ein ständig eingeschaltetes LCD, neue Gesundheits-Apps und einen Preis bietet, der 40 US-Dollar unter dem im letzten Jahr veröffentlichten TicWatch Pro 3 liegt.

Die TicWatch Pro S verfügt über einen alternden Snapdragon 2100, der seit mindestens fünf Jahren auf dem Markt ist und wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die neueste Uhr von Mobvoi billiger ist als die TicWatch Pro 3. (mit dem neuen Snapdragon 4100-Prozessor). Die TicWatch Pro S ist ebenfalls dicker als die Pro 3 (12,6 mm gegenüber 12,2 mm), jedoch 2 mm schmaler (12,6 mm gegenüber 12,2 mm). Es hat auch eine kleinere Batterie.

Anstelle des 577-mAh-Akkus des TicWatch Pro 3 verfügt der TicWatch Pro S über einen 415-mAh-Akku. Während die ältere Rechenleistung beim Ausführen von WearOS möglicherweise spürbar ist, werden Sie trotz des kleineren Akkus wahrscheinlich keine Probleme mit der Batterieeffizienz bemerken. Es ist ehrlich gesagt ein zu kleiner Unterschied. Außerdem soll die ständig eingeschaltete Anzeigeoption des TicWatch Pro S dazu beitragen, die Akkulaufzeit zu verlängern.

Bei neuen Apps handelt es sich um Tic-Apps wie TicBreathe, mit denen die Herzfrequenz überwacht und Atemübungen empfohlen werden, wenn Stress erkannt wird, sowie TicHearing, mit dem die Umgebungslautstärke überwacht und Sie benachrichtigt werden, wenn es draußen zu laut ist. Die TicWatch Pro S bietet außerdem Mobvois verbessertes TicExercise 3.0-Fitness-Tracking, Vo2 Max-Tracking und TicSleep 2.0-Schlaf-Tracking.

Die TicWatch Pro S ist mit 8 GB Speicher erhältlich und kann ab dem 9. März 2021 in den USA, Großbritannien und Europa erworben werden. Es kostet 259,99 USD in den USA und 222 GBP in Großbritannien. In den USA können Sie es von Mobvois Website und Amazon herunterladen.

Schreiben von Maggie Tillman.