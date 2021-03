Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neues Leck hat detaillierte Renderings und Spezifikationen für Amazfits Outdoor-fähigen T-Rex Pro geliefert, was darauf hindeutet, dass ein Start für die Smartwatch unmittelbar bevorsteht.

Die Informationen stammen von 91Mobiles und zeigen das komplette Design der robusten Sportuhr sowie das vollständige Datenblatt.

Das klobige Design bleibt sehr eng mit der Originaluhr verbunden. In der Lünette befinden sich noch vier Schrauben, und am Rand des Gehäuses befinden sich noch vier Knöpfe.

Laut den durchgesickerten Spezifikationen hat der T-Rex Pro die gleichen satten 47,7 mm x 47,7 mm x 13,5 mm wie das Original und wiegt 59,4 Gramm. Es wird auch ein identisches 1,3-Zoll-AMOLED-Display wie sein Vorgänger haben, wobei Corning Gorilla Glass auch die Vorderseite abdeckt.

Der einzige erkennbare Unterschied besteht in den Oberflächen, da die Farbabweichungen in Grau, Grün und Schwarz alle in einer Linie erscheinen, um sie zu kennzeichnen. Das könnte keine jazzige Camo-Version bedeuten, wie wir beim Vorgänger gesehen haben.

Anstelle einer großen Designabweichung scheint sich dieses neue Pro-Modell auf einige Verbesserungen an den Interna zu konzentrieren.

Am bemerkenswertesten ist die verbesserte Wasserbeständigkeit, bei der der Pro angeblich die 5ATM-Bewertung des Originals auf 10ATM erhöht. Dies bedeutet, dass es jetzt in der Lage ist, untergetauchten Tiefen von bis zu 100 Metern standzuhalten, anstatt - Sie haben es erraten - 50 Metern.

Der Herzfrequenzsensor wird auch einige Änderungen erfahren, die anscheinend in einem BioTracker-PPG-Sensor der zweiten Generation enthalten sind - einem, der die SpO2-Verfolgung unterstützt und auch beim neuen Amazfit GTS 2 und GTR 2 zum Einsatz kommt.

Was noch nicht klar ist, ist, wie effizient der 390-mAh-Akku sein wird. Das Leck deutet auf Änderungen des Betriebssystems, der GPS-Standards und, wie bereits erwähnt, des Herzfrequenzmessgeräts hin.

Dies könnte bedeuten, dass wir ungefähr die gleiche Batterieleistung wie das Original erhalten - 20 Tage im täglichen Gebrauch oder 40 Stunden ununterbrochenes Tracking mit eingeschaltetem GPS und Herzfrequenzüberwachung - oder dass dies durch die Softwareänderungen verstärkt oder beeinträchtigt wird.

Im Moment ist dies die größte Frage, die von diesem beträchtlichen Leck unbeantwortet bleibt. Abgesehen natürlich vom Preis und dem Erscheinungsdatum der neuen Uhr.

Wir erwarten nicht, dass sich die Kosten gegenüber dem ursprünglichen Tag von £ 109 / £ 139 zu stark ändern, aber wir werden es sicher früh genug herausfinden. Es ist unwahrscheinlich, dass so viele Informationen herauskommen, es sei denn, wir stehen kurz vor dem Ankündigungsdatum. Bleiben Sie also auf dem Laufenden.

Schreiben von Conor Allison.